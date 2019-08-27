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Лера Кудрявцева полакомилась хинкали на вечеринке Разыграева

Телеведущая не забыла поздравить близкого друга с 41-летием.

Лера Кудрявцева полакомилась хинкали на вечеринке Разыграева
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева одной из первых прибыла на конкурс «Новая волна» в Сочи. Супруга хоккеиста Игоря Макарова присутствовала на генеральной репетиции церемонии открытия вместе с композитором Игорем Крутым. Несмотря на то, что график телеведущей расписан по часам, ей удалось найти время для того, чтобы побывать на вечеринке близкого друга. Кудрявцева не смогла пропустить праздник Андрея Разыграева в честь его 41-летия. Знаменитость побывала в одном из местных кафе, позволив себе полакомиться хинкали со сметаной.

Лера Кудрявцева побывала на вечеринке Андрея Разыграева (Фото: Instagram.com/leratv)

«Я так рада, что у меня есть ты!! Будь счастлив всегда», — обратилась к ведущему Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева полакомилась хинкали (Фото: Instagram.com/leratv)

Ранее супруга хоккеиста Игоря Макарова призналась, что любит баловать близких домашней выпечкой. Кроме того, сама Кудрявцева не представляет, как другие знаменитости отказываются от мучных изделий в угоду стройности. Лера не видит смысла питаться одной «маковой росой», впрочем, как и российская супермодель Ирина Шейк.

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Андрей РазыграевЛера КудрявцеваФестиваль "Новая волна-2019"

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Лера Кудрявцева полакомилась хинкали на вечеринке Разыграева
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