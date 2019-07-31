Игорь Булатов судится с экс-супругой за право встречаться с детьми

История любви с Викторией Лопырёвой обернулась для бизнесмена разлукой с сыном и дочкой.

Развод — нелегкий период для каждой пары, которая с этим сталкивается. Но хуже всего, когда из-за расставания родителей страдают дети, вынужденные наблюдать ссоры или лишенные возможности проводить время с кем-то из самых родных своих людей. Громкий развод дочери вице-президента группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян с Игорем Булатовым, к сожалению, не стал исключением.

Булатов ушел из семьи в конце прошлого года, его новой возлюбленной стала модель и телеведущая, посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырёва. Несмотря на сплетни, эти двое доказали всем, что их роман не был чем-то мимолётным. В феврале у пары родился сын Марк Лионель, и сейчас, когда малыш немного подрос, они уже втроем могут путешествовать по миру и вести довольно насыщенную жизнь.

Виктория в этой новой жизни выглядит необыкновенно счастливой, рядом с ней «расцвёл» и Игорь. Но лишь одна проблема, как выяснилось, тяготила мужчину всё это время — разлука с его старшими детьми, четырехлетним Самвелом и малышкой Амелией, которой недавно исполнился один годик.

Как рассказал Teleprogramma.pro источник, хорошо знакомый с происходящим, несмотря на желание Булатова общаться с сыном и дочкой, семья Карапетян не горит желанием подпускать его к детям. Отстаивать свое право быть отцом Игорь решил самым цивилизованным способом — через суд. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

Двое против всех

Напомним, в начале этого года в СМИ попали фотографии, на которых зять главы «Ташира» был запечатлен на пляже в Майами в компании Лопырёвой. Виктория на тот момент была уже на седьмом месяце беременности, но имя отца никто не знал. После того, как снимки попали в газеты, пазл сложился, и события начали разворачиваться весьма стремительно: Игорь и Тата тут же развелись, несмотря на наличие малолетних детей, а отец девушки, бизнесмен Самвел Карапетян, уволил бывшего зятя с «хлебного» места в своей компании.

Cлучившееся стало настоящим шоком для всего столичного бомонда, поддерживающего дружеские отношения с Карапетянами. Даже звёзды кинулись осуждать коварную «разлучницу» за то, что она была вхожа в дом богатого семейства, была ведущей на их мероприятиях, но затем вдруг забрала у Таты любимого мужа, детей лишила отца и сама оказалась беременна от него в то время, как законная жена ещё носила под сердцем Амелию.

Ольга Бузова назвала поступок футбольного посла «дном», Андрей Малахов отписался от Виктории в Instagram. Другие представители высшего света предпочли молча постоять в сторонке, дабы не портить отношения ни с Лопыревой, ни с семьей бизнесмена.

Оказавшись в списке «нерукопожатых», Игорь со своей новой пассией на полгода осел в США, периодически появляясь в Москве для решения каких-то деловых вопросов. Вероятно, во время этих визитов он пытался встречаться с детьми, но эти попытки не всегда были удачными.

Бороться за детей через суд

23 июля, приехав в столицу вместе с Викторией, теперь уже многодетный отец был вынужден обратиться в Замоскворецкий районный суд с иском к своей бывшей супруге и органам опеки и попечительства отделов соцзащиты районов Хамовники и Якиманка. Игорь намерен законным путем добиться разрешения участвовать в воспитании детей, и, вероятно, суд окажется на его стороне, ведь повода называть себя плохим отцом он никогда не давал.

Никаких официальных заявлений по поводу конфликта с семьей Карапетян из-за детей Булатов пока не делает, предпочитая оставаться, как уже говорила Лопырева, «не медийным» лицом. Впрочем, в порядке исключения в начале июля они оба дали интервью ведущему Первого канала Дмитрию Борисову и там, возможно, была затронута в том числе тема встреч Игоря с Сэмом и Амелией.

Историю любви Булатова и Лопырёвой перенесли на новый сезон

Вечером 29 июля все, кто с января этого года пристально следил за историей Булатова и его женщин, приготовили ведёрки с попкорном и уселись перед телевизором в ожидании очередного выпуска «Пусть говорят». Согласно анонсу главного телеканала страны, в передаче Борисова Виктория и Игорь должны были рассказать о том, как зародилась их любовь, кто угрожал супермодели, и от кого её спас Булатов.

Но в назначенный час зрителей постигло разочарование: вместо выпуска с Лопыревой в эфир пустили другой, гораздо более грустный эпизод, но с нашими героями никак не связанный. Как пояснили представители канала, выпуск под названием «Кто есть кто» не сняли с эфира, а лишь перенесли на новый сезон, когда закончатся отпуска и увидеть его сможет большее количество зрителей.

Предположительно, показ может состояться в сентябре. Портал Teleprogramma.pro предлагает набраться терпения и понаблюдать за героями этой истории.

Виктория Лопырева, к примеру, уже седьмой день отмечает свое 36-летие, из Греции вечеринка плавно переместилась в Испанию, и уже никто не знает, когда она закончится. А вы подписаны на страницу именинницы @lopyrevavika?