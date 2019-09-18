Анна Снаткина в сериале «Галка и Гамаюн» сыграла свою сестру

Первый канал начал показ детективного сериала «Галка и Гамаюн» с Ириной Пеговой и Анной Снаткиной в главных ролях. Актрисы играют дознавателей уголовного розыска. Анне в работе над ролью помогала младшая сестра Мария, которая с 19 лет работала следователем-дознавателем.

«У нее конечно тоже был выбор стать актрисой. Но после того, как она увидела, что актрисы могут и ночами работать, графики сложные. Она решила: «Нет, не пойду в актрисы», — пошутила Анна в эфире программы «Вечерний Ургант».

По ее словам, сестра решила выбрать структуру связанную с полицией, получила юридическое образование и работала дознавателем. Анна отметила, что сотрудники уголовного розыска разговаривают между собой на слэнге.

«Сестра, когда ей было 19 лет, как-то раз пришла на обед домой. И она снимает кобуру с пистолетом и рассказывает: «Снова висяк у нас будет. Сегодня трупешник в камере повесился». Я в ужасе, а для нее это все уже нормально », — поделилась воспоминанием Снаткина.

«Ты понимаешь, что ты сейчас реальный случай рассказала?» — спросил Иван Ургант.

«Я надеюсь меня не посадят за это», — испугалась Анна.

Анна Снаткина стала известной после съемок в сериалах «Участок» и «Московская сага». Более шести лет состоит в браке с актером и шоуменом Виктором Васильевым. У пары растет шестилетняя дочь Вероника.