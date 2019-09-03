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Анна Снаткина ради съемок кардинально сменила прическу

Фанаты признались, что новый образ очень идет актрисе.

Анна Снаткина ради съемок кардинально сменила прическу
АННА СНАТКИНА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Не успела еще отгреметь новость о том, что впервые за многие годы сменила цвет волос Катя Лель, превратившись из блондинки в даму с розово-фиолетовыми волосами, как пользователи Instagram начали обсуждать преображение другой звезды.

На этот раз «отличилась» Анна Снаткина. Ее привычный образ – гладкие распущенные или собранные в лаконичную прическу волосы. Но в своей очередной публикации актриса превратилась в настоящую фурию с огромной копной кудрявых волос.

«Усталость, какая ж ты приятная, если есть удовлетворение от сделанного, от прожитого, от получившегося в кадре», — рассказывает Анна в подписи, из которой становится понятно, что кардинальная смена прически сделана ради очередной роли.

Поклонник пришли в восторг от милых кудряшек Снаткиной. Они отмечают, что они очень идут звезде.

«Божечки, какая красота!» — пишут фанатки.

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Анна Снаткинановая прическановая рольновый образсъемки в кино

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Анна Снаткина ради съемок кардинально сменила прическу
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