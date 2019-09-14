НОВОСТИ

Представитель церкви вступился за венчание Собчак

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ официально заявил, что все требования, сопутствующие венчанию, были соблюдены.

Представитель церкви вступился за венчание Собчак
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.

Влюбленные приехали в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где в свое время совершили таинство Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Верующие же возмутились, что молодожены, превратившие свадьбу в спектакль, осквернили храм.

Писатель и общественный деятель Андрей Кураев заявил, что после такого храм могут и вовсе снести. Однако официальный представитель церкви заявил, что не видит в таинстве, совершенном Ксенией и Константином, ничего предосудительного.

«Уже появилось очень много различных комментариев по этому поводу, полагаю важным сообщить вот что. Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», – вступился за «брак на небесах» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Кроме того, Легойда добавил, что накануне церемонии новобрачные раскаялись во всех своих грехах и попросили прощения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Представитель церкви вступился за венчание Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: