Представитель церкви вступился за венчание Собчак

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ официально заявил, что все требования, сопутствующие венчанию, были соблюдены.

Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.

Влюбленные приехали в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где в свое время совершили таинство Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Верующие же возмутились, что молодожены, превратившие свадьбу в спектакль, осквернили храм.

Писатель и общественный деятель Андрей Кураев заявил, что после такого храм могут и вовсе снести. Однако официальный представитель церкви заявил, что не видит в таинстве, совершенном Ксенией и Константином, ничего предосудительного.

«Уже появилось очень много различных комментариев по этому поводу, полагаю важным сообщить вот что. Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», – вступился за «брак на небесах» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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Кроме того, Легойда добавил, что накануне церемонии новобрачные раскаялись во всех своих грехах и попросили прощения.