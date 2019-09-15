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Дочь Гузеевой вспомнила день знакомства с возлюбленным

Молодые люди уже живут вместе, а в будущем планируют запустить совместный бренд.

Дочь Гузеевой вспомнила день знакомства с возлюбленным
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой Фото: Лариса Кудрявцева/архив "ЭГ"

Дочь ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова недавно в откровенной беседе с журналистами рассказала о взаимоотношениях с возлюбленным. Пара уже давно живет вместе и строит планы на будущее.

По признанию 19-летней Ольги, до встречи с ее нынешнем избранником, Алексеем, она не испытывала столь ярких эмоций, пишет портал PeopleTalk.

«Для меня вопрос любви очень странный. Я никогда не любила никого из тех, с кем я встречалась, кроме человека, с которым сейчас живу», — отметила дочь актрисы.

Ольга хорошо помнит день знакомства со своим избранником. Они случайно встретились на вечеринке. Хватило одного взгляда, чтобы между молодыми людьми пробежала искра.

«Это была любовь с первого взгляда. Но на то, чтобы понять, что мы по-настоящему любим друг друга, ушел год», — отметила Ольга.

Осознание пришло несколько месяцев назад. Молодые люди стояли на балконе и обнимались. Тишину прервал Алексей, признавшись Ольге в любви. Эти слова обескуражили девушку. Бухарова не знала, как на них реагировать. Но молчала лишь несколько мгновений.

«Если бы ты сейчас сказал: «Давай вместе спрыгнем, я бы спрыгнула. Мне было бы плевать. Настолько я тебя люблю»», — ответила тогда Бухарова.

Сейчас Алексей работает в сфере веб-дизайна, его возлюбленная занимается с детьми английским языком, который знает почти в совершенстве. Ольга отметила, что старается не обращаться к маме за финансовой помощью, но и от дорогих подарков от нее не отказывается.

Свою жизнь дочь Ларисы Гузеевой хочет посвятить дизайну, в будущем пара планирует запустить собственный бренд.

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Дочь Ларисы ГузеевойЛариса ГузееваОльга Бухарова

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Дочь Гузеевой вспомнила день знакомства с возлюбленным
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