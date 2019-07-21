Дочь Гузеевой отреагировала на фото мамы в черном платье

60-летняя Лариса Гузеева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале предстала в черном платье и шифоновой накидке. Образ актрисы дополнили серебристые босоножки.
«Охранник в отеле фотографировал… Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — добавила телеведущая.
Примечательно, что снимок Ларисы Гузеевой привлек внимание и Алики Смеховой.
«Прелестно», — лаконично подметила приятельница знаменитости.
В комментариях под свежим снимком соведущей Розы Сябитовой отметилась и дочь актрисы — Леля. Наследница Ларисы Гузеевой сделала комплимент маме. А сама телеведущая поблагодарила девушку за ее поддержку и любовь.
«Ты просто красавица», — обратилась к маме Леля.
«А ты моя жизнь», — ответила на комплимент дочери Лариса Гузеева.
«Люблю», — добавила девушка.
Напомним, что у Ларисы Гузеевой есть сын Георгий и дочь Ольга, домашние называют девушку Лелей.