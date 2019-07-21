Дочь Гузеевой отреагировала на фото мамы в черном платье

Актриса на личной страничке в Instagram вступила в переписку с наследницей.

60-летняя Лариса Гузеева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале предстала в черном платье и шифоновой накидке. Образ актрисы дополнили серебристые босоножки.

«Охранник в отеле фотографировал… Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — добавила телеведущая.

Примечательно, что снимок Ларисы Гузеевой привлек внимание и Алики Смеховой.

«Прелестно», — лаконично подметила приятельница знаменитости.

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В комментариях под свежим снимком соведущей Розы Сябитовой отметилась и дочь актрисы — Леля. Наследница Ларисы Гузеевой сделала комплимент маме. А сама телеведущая поблагодарила девушку за ее поддержку и любовь.

«Ты просто красавица», — обратилась к маме Леля. «А ты моя жизнь», — ответила на комплимент дочери Лариса Гузеева. «Люблю», — добавила девушка.

Напомним, что у Ларисы Гузеевой есть сын Георгий и дочь Ольга, домашние называют девушку Лелей.