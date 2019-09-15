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«Бедолага»: Андрей Разин пожалел мужа Ксении Собчак

При этом, продюсер отметил, что считает Богомолова талантливым человеком.

«Бедолага»: Андрей Разин пожалел мужа Ксении Собчак
АНДРЕЙ РАЗИН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Уже почти стих шум и ажиотаж, вызванный главным пока событием года светского мира России. Ксения Собчак наконец-то вышла замуж за Константина Богомолова. Гости торжества желали молодым счастья, любви, детей – всего того, что обычно желают молодоженам. Но, однако, выяснилось, что так оптимистично настроены не все знаменитости.

Например, Андрей Разин неожиданно опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram душевный пост.

«Считаю этого талантливого человека самым несчастным в нашей стране. Бедолага. Жалко его», — признался продюсер «Ласкового мая».

Непонятно, чем вызвана такая реакция артиста на радостное событие. То ли Разин считает, что партию для себя режиссер не совсем подходящую, то ли речь идет о чем-то другом.

Напомним, в последние несколько часов Андрей Разин кроме комментария звездной свадьбы, рассказывал своим подписчикам в Сети о состоянии Анастасии Заворотнюк, находящейся в медикаментозной коме, а также о том, что родные уже готовятся к уходу актрисы.

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Андрей РазинКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новостиСвадьба Собчак и Богомолова

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«Бедолага»: Андрей Разин пожалел мужа Ксении Собчак
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