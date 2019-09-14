Разин о Заворотнюк: «Родные Насти готовятся к ее уходу»

Продюсер Андрей Разин считает, что Анастасия Заворотнюк отлично понимала, какой диагноз ее настиг. К сожалению, она не первая знаменитость, которая столкнулась с раком мозга. Этот же недуг не смогли победить Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Жанна Фриске, Любовь Полищук.

В интервью КП музыкальный деятель рассказал: «Родные ее готовятся к уходу. Это очень страшно». Он уверен, что рак развился у Заворотнюк из-за постоянного стресса и процедур омоложения стволовыми клетками, к которым она якобы прибегала.

Отметим, что существуют и другие версии. Некоторые уверены, что во всем виновато ЭКО, которое она сделала, чтобы родить своего третьего ребенка. Якобы перед этим она проходила гормональную терапию, которая спровоцировала развитие злокачественной опухоли.

Однако врач-онкогинеколог Евгений Кузнецов рассказал Teleprogramma.pro, что перед тем, как назначить гормоны, врачи тщательно проверяют пациентов. И при малейшем подозрении на рак они им об этом сообщают.

Есть также мнение, что свою младшую дочь Анастасия вынашивала не сама, прибегнув к помощи суррогатной матери. Эту версию отвергла ее коллега, которая случайно встретила в больнице очень грузную Заворотнюк на последних сроках беременности. Знакомая звезды уверена, что так притворяться невозможно.