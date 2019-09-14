НОВОСТИ

Разин о Заворотнюк: «Родные Насти готовятся к ее уходу»

Актриса тоже прекрасно осознавала, с каким диагнозом столкнулась.

Разин о Заворотнюк: «Родные Насти готовятся к ее уходу»
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Продюсер Андрей Разин считает, что Анастасия Заворотнюк отлично понимала, какой диагноз ее настиг. К сожалению, она не первая знаменитость, которая столкнулась с раком мозга. Этот же недуг не смогли победить Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Жанна Фриске, Любовь Полищук.

В интервью КП музыкальный деятель рассказал:  «Родные ее готовятся к уходу. Это очень страшно». Он уверен, что рак развился у Заворотнюк из-за постоянного стресса и процедур омоложения стволовыми клетками, к которым она якобы прибегала.

Отметим, что существуют и другие версии. Некоторые уверены, что во всем виновато ЭКО, которое она сделала, чтобы родить своего третьего ребенка. Якобы перед этим она проходила гормональную терапию, которая спровоцировала развитие злокачественной опухоли.

Однако врач-онкогинеколог Евгений Кузнецов рассказал Teleprogramma.pro, что перед тем, как назначить гормоны, врачи тщательно проверяют пациентов. И при малейшем подозрении на рак они им об этом сообщают.

Есть также мнение, что свою младшую дочь Анастасия вынашивала не сама, прибегнув к помощи суррогатной матери. Эту версию отвергла ее коллега, которая случайно встретила в больнице очень грузную Заворотнюк на последних сроках беременности. Знакомая звезды уверена, что так притворяться невозможно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевАнастасия Заворотнюк последние новостиРак у Заворотнюк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разин о Заворотнюк: «Родные Насти готовятся к ее уходу»
Интересно?
Поделись с друзьями: