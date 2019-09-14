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«Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк

По словам продюсера, звезда начала плохо себя чувствовать примерно полгода назад.

«Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк
Разин считает, что дни Заворотнюк сочтены/globallookpress.com

Продюсер Андрей Разин заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в больнице. «Ей осталось жить несколько дней. Она сейчас в коме. Без сознания. Туда никого не допускают, кроме мужа», — безаппеляционно заявил Разин.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк осталось жить несколько дней/globallookpress.com

Продюсер «Ласкового мая» отметил, что впервые узнал о плохом самочувствии актрисы примерно полгода назад от ее коллег. Звезда «Моей прекрасной няни» начала жаловаться на плохое самочувствие. Затем она уехала в Польшу на лечение, но процесс было уже не остановить. Болезнь начала развиваться стремительно и молниеносно.

На днях Разин звонил к врачам в клинику. Они подтвердили, что Заворотнюк находится в искусственной коме. Они-то и сказали ему, что актрисе осталось жить несколько дней. Заворотнюк на данный момент прошла все возможные методы лечения. Но сейчас началась необратимая стадия – отёк мозга. Врачи сказали Разину, что в данной ситуации они бессильны.

Как добавил Разин, сейчас семья Заворотнюк скрывает данные о ее состоянии и их понять можно. Ее ситуацию он сравнил с тем, что была у певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, сообщает «Комсомольская правда».

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«Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк
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