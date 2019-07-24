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Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы

Супруга принца Уильяма может стать принцессой Уэльской.

Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы
Кейт Миддлтон может рассчитывать на титул принцессы Дианы Фото: Globallookpress.com

Кейт Миддлтон, как супруга принца Уильяма, обладает титулом герцогиня Кембриджская, но выяснилось, что она может рассчитывать и на другое звание, принадлежавшее ее покойной свекрови.

Некоторые источники утверждают, что следующим монархом станет именно принц Уильям, а не его отец Чарльз. По слухам, старший сын Елизаветы II никогда не тяготел к власти, кроме того, ему не хотелось бы получать дополнительные обязанности, его устраивает текущий образ жизни.

Если Уильям займет трон, то его жена получит титул королевы-консорта. Но есть и еще один момент. Как сообщает Expsess со ссылкой на источник в Букингемском дворце, принц Чарльз может уступить старшему сыну не только право наследования, но и свой действующий титул — принц Уэльский.

В этом случае Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, как и ее покойная свекровь, Диана Спенсер.

Источник также отметил, что в случае вступления Уильяма в право наследования могут измениться титулы его брата Гарри и его супруги Меган Маркл. Однако, по его словам, этот титул пока неизвестен.

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Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы
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