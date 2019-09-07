Будущий трон сделал отношения Елизаветы II и Миддлтон формальными

Сейчас у королевы и жены ее старшего внука нет общих интересов.

Кейт Миддлтон вошла в королевский круг Британии в 2002 году, когда встретила принца Уильяма. Несколько лет спустя, в 2011 году, они поженились. Роскошная свадебная церемония прошла в лондонском Вестминстерском аббатстве. Герцогиня Кембриджская быстро стала популярным членом королевской семьи,но ее отношения с бабушкой принца Уильяма, королевой Елизаветой II, по сообщениям, близкими так и не стали.

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По словам Ингрид Сьюард, главного редактора журнала Majesty, королева восхищается Кейт, но у нее нет близких отношений с ней, потому что у них мало общего.

«Я думаю, что у королевы и Кейт более серьезные отношения, поскольку, очевидно, Кейт имеет в голове идею своего по-настоящему королевского будущего, и не хочет делать что-либо, чтобы расстроить это», — говорит эксперт.

Издание Еxpress.co напоминает, что Кейт получит титул королевы-консорта, когда ее муж Уильям займет трон. А он сейчас стоит вторым в очереди, вслед за своим отцом, принцем Чарльзом. Изучая, есть ли что-то общее между герцогиней Кембриджской и Елизаветой II, помимо их королевских обязанностей, Сьюард сказала, что их отношения гораздо более формальны. Сближают двух дам дети Кейт и Уильяма, однако, как отмечает эксперт, представить, что королева тратит слишком много времени на разговоры о них, весьма сложно – Елизавета II очень застенчивая женщина.

Напомним, более близкие и теплые отношения у монаршей особы сложились с Меган Маркл. Они обе славятся любовью к собакам, да и как рассмешить королеву Маркл знает.