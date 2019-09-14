«Заменим The Beatles на Тухманова»: Лещенко возмутился школьной программой

Пока российские школьники слушают «The Show Must Go On» в исполнении неподражаемого Фредди Меркьюри, Лев Лещенко возмущен американизированной школьной программой.

Так, мировые хиты в исполнении The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana тот советует заменить на российские композиции. Как пример народный артист привел творчество Александры Пахмутовой и Давида Тухманова.

«Это странно и непонятно, что у нас в России превалирует иностранный язык. Давайте американцы будут изучать ансамбль Александрова. Это просто глупо, — поведал он Telegram-каналу «Подъем». — А ведь у нас немало своих хитов, к примеру «Как прекрасен этот мир».

При этом певец вовсе не против, чтобы ребята слушали все эти композиции в свободное от учебы время. А вот «Культурный норматив школьника», разработанный Министерством культуры и Минпросвещения, уверен, все же должен быть пересмотрен.