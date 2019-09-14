НОВОСТИ

«Заменим The Beatles на Тухманова»: Лещенко возмутился школьной программой

Народный артист предложил петь «Как прекрасен этот мир» вместо зарубежных песен.

«Заменим The Beatles на Тухманова»: Лещенко возмутился школьной программой
ЭГ: Борис Кудрявов

Пока российские школьники слушают «The Show Must Go On» в исполнении неподражаемого Фредди Меркьюри, Лев Лещенко возмущен американизированной школьной программой.

Так, мировые хиты в исполнении The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana тот советует заменить на российские композиции. Как пример народный артист привел творчество Александры Пахмутовой и Давида Тухманова.

«Это странно и непонятно, что у нас в России превалирует иностранный язык. Давайте американцы будут изучать ансамбль Александрова. Это просто глупо, — поведал он Telegram-каналу «Подъем». — А ведь у нас немало своих хитов, к примеру «Как прекрасен этот мир».

При этом певец вовсе не против, чтобы ребята слушали все эти композиции в свободное от учебы время. А вот «Культурный норматив школьника», разработанный Министерством культуры и Минпросвещения, уверен, все же должен быть пересмотрен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лев Лещенко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Заменим The Beatles на Тухманова»: Лещенко возмутился школьной программой
Интересно?
Поделись с друзьями: