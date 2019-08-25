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Крутой показал, как танцуют Киркоров и Лещенко в неформальной обстановке

Звезды российской эстрады отпраздновали открытие фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Крутой показал, как танцуют Киркоров и Лещенко в неформальной обстановке
Киркоров и Крутой/globallookpress.com

В эпоху Интернета жизнь звезд стала видна как на ладони. Тем более, что они сами с удовольствием ей делятся в Сети. Игорь Крутой, генеральный продюсер фестиваля «Новая волна», к примеру, радует своих подписчиков в Instagram неформальным закулисьем музыкального конкурса в Сочи.

Вначале он показал ресторанные посиделки с Киркоровым, Нетребко и Юсифом Эйвазовым, которые не забыли прихватить с собой в заведение детей. Кстати, шестилетняя Алла-Виктория и пятилетний Мартин Киркоровы отлично сдружились с сыном оперной певицы — одиннадцатилетним Тьяго Аруа.

И вот новое домашнее видео от известного продюсера. На свежих кадрах музыкальные звезды весело отмечают открытие «Новой волны». Видно, как гости сидят за накрытыми столами, пробуют яства и напитки, а потом активно танцуют. Все как у обычных людей. Вот только одно отличие – танцы у селебрити проходили под живое пение Наталии Орейро, а не кабацкого певца или магнитофонную запись.

На видео продюсера засветился ритмично двигающийся Лев Лещенко. Музыкант был без супруги Ирины в окружении красавиц самых разных мастей. Кстати, со своей женой он недавно вышел в свет впервые за долгое время, teleprogramma.pro писала об этом.

А вот Филипп Киркоров в партнеры по танцу выбрал хозяина вечеринки – Игоря Крутого. Певец игриво брал своего друга за руки и демонстрировал довольно скромные хореографические па.

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Анна Нетребкодети КиркороваИгорь КрутойИрина ЛещенкоЛев ЛещенкоФилипп Киркоров

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Крутой показал, как танцуют Киркоров и Лещенко в неформальной обстановке
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