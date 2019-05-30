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Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил список лучших композиций в истории. Критерии выбора были просты: количество каверов, популярность среди меломанов, первые места в хит-парадах и продажи.

Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
Составлен рейтинг 100 лучших песен в истории. The Beatles/ Фото: Global Look Press

Финансовый портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг топ-100 лучших песен всех времен. При анализе учитывался ряд критериев, таких, как попадание композиции в хит-парад Billboard, число выпущенных каверов и ее популярность среди любителей музыки.

Лучшей песней всех времен признана Yesterday, которую написала и выпустила в 1965 году легендарная ливерпульская четверка The Beatles. С момента релиза композицию перепели 665 раз, а в хит-параде Billboard Hot 100 она оставалась на протяжении 11 недель.

Песня, которую сочинил Пол Маккартни, вошла в пластинку Help! в Европе, а в Америке вышла в качестве сингла.

«Серебро» взяла песня Bridge Over Troubled Water, спетая дуэтом Simon & Garfunkel в 1970 году. На ее счету 400 каверов, а в хит-параде Billboard Hot 100 она находилась 14 недель.

Почетную «бронзу» завоевала Адель с песней Rolling In the Deep, выпущенная девять лет тому назад. На нее было записано 84 кавера, а в хим-параде она продержалась рекордные 65 недель.

В первую десятку вошли еще две композиции The Beatles — Hey Jude и Let It Be. Туда же попала Леди Гага с Bad Romance и группа The Queen с Bohemian Rhapsody.

Одиннадцатое место заняла песня Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли. Всего же в список попали сто композиций. Лидер по количеству топовых песен стала The Beatles, пишет USA Today.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что «Игре престолов» не удалось занять первую строчку в рейтинге лучших сериалов всех времен.

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The Beatlesпесня Yesterdayрейтинг
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Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
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