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Арчи сможет сделать карьеру, в которой отказали принцу Гарри

У сына герцогов Сассекский больше возможностей, чем у его знаменитого отца.

Арчи сможет сделать карьеру, в которой отказали принцу Гарри
Фото: Globallookpress.com

С самого рождения Арчи Виндзор был особенным ребенком. Его родители, Меган Маркл и принц Гарри, дали понять, что будут растить сына иначе, чем это принято в королевской семье.

Малыш редко показывается на людях и ему даже провели приватные крестины, что идет вразрез с королевским протоколом. Герцоги Сассекские не раз упоминали, что больше всего хотят для своего сына нормального детства, чтобы он не чувствовал себя чем-то обделенным, наравне со сверстниками.

Стоит отметить, что Арчи имеет крайне малые шансы занять британский престол. В очереди на трон он идет вслед за своими кузенами Шарлоттой, Джорджем и Луи, а стало быть королем станет навряд ли. Это означает, что ему вряд ли придется выполнять королевские обязанности, как его отцу, а следовательно, сможет построить карьеру, о которой принц Гарри только мечтал.

В течение десяти лет Гарри был на военной службе, где делал успехи. Он продвигался по службе, присоединился к войскам в Афганистане, но в конечном итоге ему пришлось оставить армию по настоянию бабушки и вернуться ко двору.

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал Express, что в случае, если Арчи захочет повторить путь своего отца, то у него будут все шансы сделать отличную карьеру.

«В течение сотен лет существовала королевская военная традиция, и сегодня она продолжается служением многих высокопоставленных членов королевской семьи в армии. Еще слишком рано видеть, в чем заключаются интересы Арчи, но если бы он захотел пойти по стопам своего отца, я уверен, что его родители поддержали бы его. Если бы Арчи однажды вступил в армию, это также было бы замечено как ценная связь с традицией», — заключил эксперт.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьякоролевский протоколМеган МарклПринц Гарри

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Арчи сможет сделать карьеру, в которой отказали принцу Гарри
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