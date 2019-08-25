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«Шел пар из ушей»: Гарри разозлил отзыв с афганской службы

Королевский эксперт Дункан Ларкомб рассказал о реакции герцога Сассекского, когда тот был вынужден вернуться с войны домой.

«Шел пар из ушей»: Гарри разозлил отзыв с афганской службы
Принц Гарри разозлился на прессу из-за утечки информации. Фото: Global Look Press

Принц Гарри «пришел в ярость», когда его буквально силком заставили вернуться домой из Афганистана. Виной всему оказались дотошные журналисты, которые «вычислили» его место дислокации и тем самым поставил под угрозу безопасность наследника престола.

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, у принца от гнева «шел пар из ушей», когда Букингемский дворец отозвал его со службы. Герцогу Сассекскому пришлось вернуться в Лондон.

Он рвал и метал из-за утечки информации и чтобы как-то оправиться и спустить пары, отправился со своей тогдашней подружкой Челси Дейви в Боствану — место, где он всегда находил успокоение. Именно туда отвез его и Уильяма принц Чарльз после смерти принцессы Дианы.

«Одним из самых тяжелых моментов в жизни Гарри стал отзыв из Афганистана, так как его местонахождение просочилось в прессу, а это значило, что ему нужно вернуться на родину. Он был в ярости — у него буквально шел пар из ушей. И тогда он отправился в Ботсвану, как делал всегда, чтобы прийти в себя», — цитирует Ларкомба Express.

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«Шел пар из ушей»: Гарри разозлил отзыв с афганской службы
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