Эксперт: Гарри лишился титула «народного принца»

Королевский эксперт Дункан Ларкомб прокомментировал ситуацию вокруг шумихи с джетами Меган Маркл и принца Гарри.

По мнению специалиста, герцогу Сассекскому следует что-то делать со своей пиар-службой, так как его один за одним преследуют провалы и он стремительно теряет популярность.

По словам Ларкомба, нельзя агитировать за экологию и тут же с места в карьер бороздить пространство на джетах, частных вертолетах и супер-яхтах.

«Люди не идиоты, ну же, Гарри. Он стал далек от того Гарри, которого люди любили, из народного принца он превратился в лицемерного, любящего нравоучения, оторванного от реальности принца», — посетовал эксперт.

«Из-за этого он стремительно теряет популярность и это трагично, так как я думаю, он отличный парень», — заметил он.

«Неужели они думают, что люди не видят, что они далеки от них. Тут нет пиар-стратегии, которая бы должна быть, но ее нет», — цитирует Ларкомба The Sun.