Собчак и Богомолова с женитьбой поздравил Дмитрий Песков

На свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова был приглашен весь бомонд столицы. Не зря же Ксения Анатольевна много лет именовалась светской львицей. Молодоженов поздравляли актеры, музыканты, певцы, журналисты, телеведущие. Выступил с кратким напутствием и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пожелал Ксении и Константину, чтобы все у них получилось, любовь не гасла, и дал ценный совет.

«Главное — работайте каждый день (над своими отношениями — прим. ред.) и будьте счастливы!», — подчеркнул супруг Татьяны Навки.

После чего Песков ласково чмокнул Собчак в щечку и пожал руку Богомолову. Видео поздравления опубликовала в своих сториз Светлана Бондарчук.

«Спасибо тебе большое, Димочка!», — похлопал по плечу пресс-секретаря главы государства Игорь Верник, исполнивший роль тамады на банкете.

Напомним, Ксения и Константин расписались 13 сентября в Грибоедовском ЗАГС Москвы, куда прибыли на катафалке, намекая на суеверие про пятницу 13-е. После этого они обвенчались в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, где венчали Александра Пушкина и Наталью Гончарову. Свадебный же банкет проходил в Музее Москвы. На мероприятие съехались около 300 гостей молодоженов.