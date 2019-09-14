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Собчак и Богомолова с женитьбой поздравил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина посоветовал молодым ежедневно работать над отношениями.

Собчак и Богомолова с женитьбой поздравил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков/фото: globallookpress.com

На свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова был приглашен весь бомонд столицы. Не зря же Ксения Анатольевна много лет именовалась светской львицей. Молодоженов поздравляли актеры, музыканты, певцы, журналисты, телеведущие. Выступил с кратким напутствием и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пожелал Ксении и Константину, чтобы все у них получилось, любовь не гасла, и дал ценный совет. 

«Главное — работайте каждый день (над своими отношениями — прим. ред.) и будьте счастливы!», — подчеркнул супруг Татьяны Навки.

После чего Песков ласково чмокнул Собчак в щечку и пожал руку Богомолову. Видео поздравления опубликовала в своих сториз Светлана Бондарчук.

Дмитрий Песков на свадьбе Собчак и Богомолова
Дмитрий Песков поздравил Собчак и Богомолова/фото: instagram.com/a030aa/

«Спасибо тебе большое, Димочка!», — похлопал по плечу пресс-секретаря главы государства Игорь Верник, исполнивший роль тамады на банкете.

Напомним, Ксения и Константин  расписались 13 сентября в  Грибоедовском ЗАГС Москвы, куда прибыли на катафалке, намекая на суеверие про пятницу 13-е. После этого они обвенчались в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, где  венчали Александра Пушкина и Наталью Гончарову.  Свадебный же банкет проходил в Музее Москвы. На мероприятие съехались около 300 гостей молодоженов. 

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Тэги:

Дмитрий ПесковКсения Собчак и Константин БогомоловпоздравлениеСвадьба

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Собчак и Богомолова с женитьбой поздравил Дмитрий Песков
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