Обвенчались и поехали по памятникам: что делали Собчак и Богомолов после ЗАГСа

Портал Teleprogramma.pro продолжает рассказывать о бракосочетании телеведущей и режиссера.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, стали главными ньюсмейкерами России. Они поженились! Портал Teleprogramma.pro следит за тем, как проходит торжество. Про катафалк, готический стиль и гавайскую рубашку мы уже рассказали. Теперь пришла очередь венчания.

Здесь венчались Пушкин и Гончарова

Для церемонии венчания телеведущая и режиссер выбрали один из самых известных храмов Москвы XIX века. В первую очередь, храм Большое Вознесение у Никитских ворот знаменит тем, что именно здесь в 1831 году венчались писатель Александр Пушкин и дворянка Наталья Гончарова. Клятвы верности здесь принесли и Собчак с Богомоловым.

Невеста и жених приехали на церемонию на карете с откидным верхом. Четверкой вороных лошадей управлял кучер (да-да, шокирующий катафалк остался в прошлом. — Прим. ред.).

Собчак вошла в храм, закрывая лицо длиной фатой. Все по традиции. Даже корона, про которую Ксения Анатольевна рассказывала в интервью, под тончайшей паутиной органзы была больше похожа на русско-народный кокошник.

Мать невесты, сенатор Людмила Нарусова, и родители жениха, Юрий и Ольга Богомоловы, присутствовали на церемонии венчания.

А после, как все, кататься по памятникам

От Собчак можно ожидать всякого, только не банальности. Но она точно удивила в очередной раз за этот долгий и насыщенный событиями день!

После венчания Ксения и Константин устроили прогулку по городу. Все как положено: свадебный кортеж мчался по Москве с непрекращающейся какофонией сигналов клаксонов.

Молодожены посетили памятник князю Владимиру Великому, где вместе возложили букеты красных гвоздик.

Оцените фотографии, в ожидании снимков с банкета в готическом стиле. Кстати, торжество было перенесено из ресторана в Петровском пассаже в Музей Москвы. Правда, в самом музее говорят, что ничего не знают о свадьбе.

Как вам свадьба Собчак и Богомолова? Как думаете, вы бы устроили торжество лучше, будь у вас 16 миллионов на организацию праздника?