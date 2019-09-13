Звездные истории Обвенчались и поехали по памятникам: что делали Собчак и Богомолов после ЗАГСа
Звездные истории

Обвенчались и поехали по памятникам: что делали Собчак и Богомолов после ЗАГСа

Анастасия Морылева

Портал Teleprogramma.pro продолжает рассказывать о бракосочетании телеведущей и режиссера.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, стали главными ньюсмейкерами России. Они поженились! Портал Teleprogramma.pro следит за тем, как проходит торжество. Про катафалк, готический стиль и гавайскую рубашку мы уже рассказали. Теперь пришла очередь венчания.

Здесь венчались Пушкин и Гончарова

Для церемонии венчания телеведущая и режиссер выбрали один из самых известных храмов Москвы XIX века. В первую очередь, храм Большое Вознесение у Никитских ворот знаменит тем, что именно здесь в 1831 году венчались писатель Александр Пушкин и дворянка Наталья Гончарова. Клятвы верности здесь принесли и Собчак с Богомоловым.

Невеста и жених приехали на церемонию на карете с откидным верхом. Четверкой вороных лошадей управлял кучер (да-да, шокирующий катафалк остался в прошлом. — Прим. ред.).

Собчак вошла в храм, закрывая лицо длиной фатой. Все по традиции. Даже корона, про которую Ксения Анатольевна рассказывала в интервью, под тончайшей паутиной органзы была больше похожа на русско-народный кокошник.

Мать невесты, сенатор Людмила Нарусова, и родители жениха, Юрий и Ольга Богомоловы, присутствовали на церемонии венчания.

А после, как все, кататься по памятникам

От Собчак можно ожидать всякого, только не банальности. Но она точно удивила в очередной раз за этот долгий и насыщенный событиями день!

Свадьба Собчак и Богомолова. Фото
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Фото: @xenia_sobchak

После венчания Ксения и Константин устроили прогулку по городу. Все как положено: свадебный кортеж мчался по Москве с непрекращающейся какофонией сигналов клаксонов.

Свадьба Собчак и Богомолова. Фото
Собчак и Богомолов в катафалке. Фото: @konbog75.

Молодожены посетили памятник князю Владимиру Великому, где вместе возложили букеты красных гвоздик.

Свадьба Собчак и Богомолова. Фото
Ксения и Константин Возложили цветы у памятника Князю Владимиру. Фото: @xenia_sobchak.

Оцените фотографии, в ожидании снимков с банкета в готическом стиле. Кстати, торжество было перенесено из ресторана в Петровском пассаже в Музей Москвы. Правда, в самом музее говорят, что ничего не знают о свадьбе.

Свадьба Собчак и Богомолова. Фото
Ксения и Константин у памятника князю Владимиру. Фото: @xenia_sobchak.
Свадьба Собчак и Богомолова. Фото
Молодожены по традиции посетили памятные места. Фото: @xenia_sobchak.

Как вам свадьба Собчак и Богомолова? Как думаете, вы бы устроили торжество лучше, будь у вас 16 миллионов на организацию праздника?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомоловсвадьба Ксении СобчакСвадьба Собчак и БогомоловаСобчак и Богомолов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Обвенчались и поехали по памятникам: что делали Собчак и Богомолов после ЗАГСа
Интересно?
Поделись с друзьями: