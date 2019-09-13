«Лежачие места»: владелец катафалка Собчак не подозревал о готовящейся свадьбе

Поездка Ксении Собчак и Константина Богомолова в Грибоедовский ЗАГС столицы на катафалке оказалась одним из самых ярких событий бракосочетания пары. Многих шокировал выезд жениха и невесты, а в госавтоинспекции заподозрили, что новобрачные нарушили правила дорожного движения.

Между тем предприниматель, у которого был арендован катафалк, не предполагал, что его используют не для траурной церемонии. По словам владельца, он понятия не имел, кто и зачем берет в его компании на сутки похоронное авто.

Конечно, догадаться о предстоящем событии было практически невозможно. Ведь в катафалке даже негде, как считал бизнесмен, разместиться новобрачным.

«Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нем ранее не перемещались… Там только лежачие места. И спереди два», – рассказал мужчина журналистам.

Как пишет «МК», машину арендовали представители Собчак, сославшиеся на некие мероприятия в «несчастливую» пятницу, 13-е. При владельце катафалк украсили лентой с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а место, где обычно ставят гроб, застелили красной тканью.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, именно на этом месте и разместились молодожены. На снимках в Сети можно увидеть, что Ксения и Константин устроились довольно уютно, однако катафалку пришлось ехать с открытой задней дверью, чтобы пара… не задохнулась.