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«Лежачие места»: владелец катафалка Собчак не подозревал о готовящейся свадьбе

Столичный предприниматель прокомментировал поездку светской львицы в ЗАГС на похоронном транспорте.

«Лежачие места»: владелец катафалка Собчак не подозревал о готовящейся свадьбе
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Поездка Ксении Собчак и Константина Богомолова в Грибоедовский ЗАГС столицы на катафалке оказалась одним из самых ярких событий бракосочетания пары. Многих шокировал выезд жениха и невесты, а в госавтоинспекции заподозрили, что новобрачные нарушили правила дорожного движения.

Между тем предприниматель, у которого был арендован катафалк, не предполагал, что его используют не для траурной церемонии. По словам владельца, он понятия не имел, кто и зачем берет в его компании на сутки похоронное авто.

Конечно, догадаться о предстоящем событии было практически невозможно. Ведь в катафалке даже негде, как считал бизнесмен, разместиться новобрачным.

«Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нем ранее не перемещались… Там только лежачие места. И спереди два», – рассказал мужчина журналистам.

Как пишет «МК», машину арендовали представители Собчак, сославшиеся на некие мероприятия в «несчастливую» пятницу, 13-е. При владельце катафалк украсили лентой с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а место, где обычно ставят гроб, застелили красной тканью.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, именно на этом месте и разместились молодожены. На снимках в Сети можно увидеть, что Ксения и Константин устроились довольно уютно, однако катафалку пришлось ехать с открытой задней дверью, чтобы пара… не задохнулась.

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«Лежачие места»: владелец катафалка Собчак не подозревал о готовящейся свадьбе
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