Валерия об участии в «Голос 60+»: «Не могла отказаться стать частью такого проекта»

Перед началом съемок певица поведала Teleprogramma.pro о том, как её пригласили участвовать в шоу.

Второй сезон шоу «Голос 60+», который выйдет на Первом канале этой осенью, приятно удивит зрителей не только новыми талантливыми участниками, но и новыми наставниками. Как стало известно, помогать конкурсантам помимо Пелагеи и Льва Лещенко будут еще два мастера вокального дела — Михаил Боярский и Валерия.

Напомним, что в этой возрастной категории «Голоса» принимают участие вокалисты от 60 до 90 лет. Желающим побороться за звание победителя проекта предстоит преодолеть этап «слепых» прослушиваний, а затем, благодаря наставникам, они будут оттачивать своё мастерство, исполняя новые и новые песни.

Съемки второго сезона начинаются уже в понедельник, 19 августа. Перед тем, как все причастные с головой окунутся в работу, порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с новоиспеченной наставницей — Валерией.

Поклонники давно мечтали увидеть Валерию в «Голосе»

Несмотря на годы, проведенные на сцене, заметно, что 51-летняя певица всё же взволнована этим новым для неё опытом. Нашему корреспонденту Валерия рассказала о том, что считает «Голос 60+» действительно важным и нужным телешоу, а потому с радостью согласилась стать его частью.

«Этим летом Юрий Викторович Аксюта (глава дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала — Прим. ред.) позвонил мне и предложил поучаствовать в этом проекте. Я первым делом сверила все свои графики рабочие, поняла, что можно кое-что перенести, как-то подогнать и постараться освободить нужные дни для «Голоса». Я сразу согласилась и сама идея участия в проекте в качестве наставника мне, конечно, очень понравилась. Мои поклонники уже давно твердят, что хотели бы видеть меня в «Голосе», и спрашивают, почему меня там до сих пор не было. Проект действительно очень важный и в особенности именно эта версия – «Голос 60+», ведь она дает возможность людям старшего возраста творчески самореализовываться. Это потрясающе! Я смотрела прошлые сезоны (не все выпуски, но при возможности старалась смотреть) и восхищалась тем, сколько там искренности, сколько неподдельной любви к музыке».

Участникам более молодого «Голоса» и «Голос. Дети» — для самых юных — это телешоу даёт неплохой старт, даёт возможность записать свой первый альбом, начать гастролировать по стране и сделать пение своим главным занятием в жизни, своей работой. В старшей категории, по мнению Валерии, совсем другие цели и другая мотивация.

«Понятно, что мало кто идет туда строить карьеру. У кого-то за плечами уже долгий профессиональный путь, кто-то выходит на сцену впервые и прекрасно поет. Но для людей это просто возможность показать свой талант и в этом нет никакой корысти, что радует и порой очень трогает. Как же я могла не согласиться на предложение стать частью такого проекта?»

Знаменитые родственники — не гарантия успеха

Любимая мама Валерии, Галина Николаевна, по возрасту тоже идеально подошла бы для участия в проекте. А возникало ли у неё желания показать себя в «Голос 60+»?

«Моя мама не поет, хотя у нее очень хороший слух, она ведь пианистка. Но в доме у нас было принято, что поют другие. Например, замечательно пела тётя, которая не имела музыкального образования, да и я очень быстро подключилась в самом раннем возрасте».

Мы поинтересовались у Валерии, а как в целом она относится к участию в этом вокальном конкурсе родственников звезд. Недавняя история с накруткой голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале «Голос. Дети» заставила многих говорить о том, что членам семей знаменитостей вообще не стоит приходить на проект.

«Я понимаю происхождение таких мыслей и народное недовольство, это понятно и объяснимо. С другой стороны, что ж теперь делать талантам, имеющим то или иное отношение к публичным людям. Как здесь быть? Я не знаю. Понятное дело, что на этапе «слепых» прослушиваний ты не знаешь, кто поет. К кому повернулся — к тому повернулся, тут вообще без вопросов. И ведь уже бывало такое, что за бортом оставались известные люди, артисты, имена которых многие знают. Но к ним не повернулись. Возможно, песня была выбрана неправильно или еще какие-то факторы повлияли. Это конкурс и когда люди идут, они заранее знают, что тут может случиться всякое. Что касается чьих-либо родственников, я на самом деле ничуть не переживаю, потому что это не гарантия успеха».

Наш портал желает Валерии и её будущим подопечным успеха в новом сезоне проекта. А вы будете смотреть «Голос 60+» этой осенью?