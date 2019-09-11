Проигравшая выборы Цыганова обратилась к священнику

Прежде чем пойти на выборы в государственную Думу от Хабаровского края Вика Цыганова посетила своего духовника Илию. По окончании политической гонки, она тоже зашла к нему.

Напомним, выборы для любимицы публики оказались провальными, она смогла занять лишь третью строчку среди кандидатов, набрав чуть больше 10% голосов.

Цыганова при этом убеждена, что проигрыш полностью лежит на плечах нанятых ею людей. Певица даже предположила, что они намеренно сорвали ее победу, поскольку в последние дни политической гонки внезапно исчезла наружная реклама с ее агитацией. Этот момент она обсудила с отцом Илией.

«Слава Богу закончилось! У меня ни к кому нет претензий, кроме как к политтехнологам штаба! Жду от них документы и объяснений! Батюшка сказал, что любая клевета и ложь – это проделки дьявола! Всем добра, мира и любви!», — написала она в своем блоге.

Кстати, певица не намерена прекращать на этом свою политическую деятельность. Она уверена, что может изменить мир к лучшему и собирается бороться за свое место на политической арене.