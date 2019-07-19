НОВОСТИ

Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

По словам эстрадной певицы, много лет назад она попала в тяжелую аварию.

Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
У Вики Цыгановой нет своих детей/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему у нее нет детей. Звезда с 1990 года живет вместе с продюсером Вадимом Цыгановым, но потомством они за 30 лет совместной жизни так и не обзавелись.

Вика Цыганова так и не смогла родить
Цыганова рассказала, почему у нее нет детей/globallookpress.com

«Думаю, если бы у меня были дети, то я бы не смогла сделать много других важных вещей в своей жизни, потому что была бы сильно к ним привязана. Не сложилось, хотя с детства я мечтала о большой семье. Мой главный и самый большой ребенок в жизни – это мой муж Вадим. В нем собраны все лучшие качества. Отца, мужа, брата, просто друга», — заявила исполнительница.

Как призналась звезда в восьмидесятых годах она попала в Болгарии в страшную автокатастрофу. Тогда она находилась на гастролях. Стоял вопрос о ее жизни и смерти. К счастью, ей удалось выжить, но полученные травмы поставили крест на мечте обзавестись ребенком.

«Именно та катастрофа сыграла значимую роль в моей жизни. Травмы не позволили мне забеременеть и родить ребенка. Но я считаю, что все равно близка к детям, потому что многим я стараюсь помогать», — заявила Вика Цыганова, которая известна тем, что занимается благотворительностью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВадим ЦыгановВика ЦыгановаПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
Интересно?
Поделись с друзьями: