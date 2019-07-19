Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

По словам эстрадной певицы, много лет назад она попала в тяжелую аварию.

Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему у нее нет детей. Звезда с 1990 года живет вместе с продюсером Вадимом Цыгановым, но потомством они за 30 лет совместной жизни так и не обзавелись.

«Думаю, если бы у меня были дети, то я бы не смогла сделать много других важных вещей в своей жизни, потому что была бы сильно к ним привязана. Не сложилось, хотя с детства я мечтала о большой семье. Мой главный и самый большой ребенок в жизни – это мой муж Вадим. В нем собраны все лучшие качества. Отца, мужа, брата, просто друга», — заявила исполнительница.

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Как призналась звезда в восьмидесятых годах она попала в Болгарии в страшную автокатастрофу. Тогда она находилась на гастролях. Стоял вопрос о ее жизни и смерти. К счастью, ей удалось выжить, но полученные травмы поставили крест на мечте обзавестись ребенком.

«Именно та катастрофа сыграла значимую роль в моей жизни. Травмы не позволили мне забеременеть и родить ребенка. Но я считаю, что все равно близка к детям, потому что многим я стараюсь помогать», — заявила Вика Цыганова, которая известна тем, что занимается благотворительностью.