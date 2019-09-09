Цыганова раскритиковала технологов за поражение на выборах в Госдуму

Певица заявила, что люди, которые должны были отвечать за ее активное продвижение, в буквальном смысле «спрятались».

Баллотировавшаяся на выборах в Госдуму Хабаровского края певица Вика Цыганова жестко раскритиковала собственную команду после поражения. Свое негодование артистка выразила после того, как стало известно – она проиграла конкурентам сразу из двух партий – ЛДПР И КПРФ. Цыганова заявила, что работу политтехнологов она характеризует как «отвратительную»: по ее словам, в последние, самые жаркие дни борьбы, специалисты «убежали и спрятались», с билбордов и стендов исчезли агитационные афиши. «Полная капитуляция была. Ничего не могу сказать хорошего и доброго. Такое ощущение, что изначально они были заточены на проигрыш», — передает слова артистки Telegram-канал «Подъем».

Резюмируя, Цыганова заявила, что сдаваться просто так она не намерена и в дальнейшем будет отстаивать свой край. «Я была приглашена как беспартийный человек и дальше буду кем угодно, только не в партии», — акцентировала внимание она.

Напомним, на состоявшихся в воскресенье выборах в Хабаровском крае победу одержал Иван Пиляев. Экс-певица Цыганова заняла лишь третью строчку, набрав 10,68 % голосов.