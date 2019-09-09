НОВОСТИ

Цыганова раскритиковала технологов за поражение на выборах в Госдуму

Певица заявила, что люди, которые должны были отвечать за ее активное продвижение, в буквальном смысле «спрятались».

Цыганова раскритиковала технологов за поражение на выборах в Госдуму
Борис Кудрявов/КП

Баллотировавшаяся на выборах в Госдуму Хабаровского края певица Вика Цыганова жестко раскритиковала собственную команду после поражения. Свое негодование артистка выразила после того, как стало известно – она проиграла конкурентам сразу из двух партий – ЛДПР И КПРФ. Цыганова заявила, что работу политтехнологов она характеризует как «отвратительную»: по ее словам, в последние, самые жаркие дни борьбы, специалисты «убежали и спрятались», с билбордов и стендов исчезли агитационные афиши. «Полная капитуляция была. Ничего не могу сказать хорошего и доброго. Такое ощущение, что изначально они были заточены на проигрыш», — передает слова артистки Telegram-канал «Подъем».

Резюмируя, Цыганова заявила, что сдаваться просто так она не намерена и в дальнейшем будет отстаивать свой край. «Я была приглашена как беспартийный человек и дальше буду кем угодно, только не в партии», — акцентировала внимание она.

Напомним, на состоявшихся в воскресенье выборах в Хабаровском крае победу одержал Иван Пиляев. Экс-певица Цыганова заняла лишь третью строчку, набрав 10,68 % голосов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вика Цыгановавыборы в Госдумувыборы Хабаровский крайвыборы-2019результат

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цыганова раскритиковала технологов за поражение на выборах в Госдуму
Интересно?
Поделись с друзьями: