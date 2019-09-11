Собчак назвала предстоящую свадьбу с Богомоловым «дурацким» праздником

Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются не только расписаться в ЗАГСе, но и провести церковный обряд венчания. Накануне теледива откровенно рассказала, какими хочет видеть предстоящие торжества.

больше по теме Собчак призналась, что не готовит еду Богомолову Светская львица раскрыла детали совместного быта с будущим мужем.

Собственную свадьбу светская львица назвала «дурацким» праздником. Но исключительно в хорошем смысле, как Новый год в детстве, когда малыши, стоя на стульчике, читают наизусть стишки нагрянувшему домой Деду Морозу с поддельной бородой. Именно такую необычную вечеринку Ксения хочет устроить себе и избраннику, благо опыт ведения свадеб у нее почти такой же богатый, как у Ивана Урганта.

«Устрою себе и всем детскую радость», – планирует знаменитость.

Венчание звезда воспринимает более серьезно. Собчак отметила, что мечтает предстать перед алтарем в короне на голове, как это полагается новобрачной. Эту церковную традицию она считает красивой и запоминающейся на всю жизнь.

«Да и когда еще в церковь зайдешь в короне?» – сообщила телеведущая глянцевому изданию Tatler.

Ранее стало известно, что свадебный прием, который пройдет в «Петровском пассаже» 13 сентября, обойдется будущим супругам примерно в 16 миллионов рублей. На празднование пара пригласила три сотни гостей, сообщал портал Teleprogramma.pro.