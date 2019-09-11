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Собчак пожелала счастья бывшему мужу с Нино Нинидзе

Телеведущая прокомментировала внешность грузинской актрисы.

Собчак пожелала счастья бывшему мужу с Нино Нинидзе
Ксения Собчак/globallookpress.com

Ксения Собчак в интервью журналу Tatler оценила внешность и профессиональные качества избранницы ее бывшего мужа Максима Виторгана.

Журналистка сказала, что желает счастья Максиму с Нино Нинидзе. Она отметила, что 28-летняя актриса весьма красива и талантлива. А также подчеркнула, что ее жених Константин Богомолов знает ее сына от актера Кирилла Плетнева.

Заговорив о воспитании детей, она упомянула, что своего сына Платона воспитывает не одна, а вместе с бывшим мужем, хотя они и живут раздельно. А ее будущий муж-режиссер тоже успел наладить отношения с Платоном. Впрочем, также, как и она с дочерью Константина Богомолова — Аней. Девочка родилась в браке с Дарьей Мороз.

Напомним, свадьба Ксении и Константина состоится 13 сентября в «Петровском пассаже». Невеста выбрала для торжества романтический образ без фаты. Вместо нее светская львица покроет голову цветочным венком.

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Собчак пожелала счастья бывшему мужу с Нино Нинидзе
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