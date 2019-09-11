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Богомолов к свадьбе с Собчак похудел на 18 килограммов

Как признают его знакомые, у жениха в последние дни светятся глаза.

Богомолов к свадьбе с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов сбросил лишние килограммы перед свадьбой с Собчак/globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов к предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак похудел сразу на 18 килограммов. Об этом рассказала его близкая знакомая. При этом она отметила, что у возлюбленного телеведущей буквально светятся глаза. Он находится на седьмом небе от счастья.

Константин Богомолов. Фото
Богомолов буквально светится от счастья/globallookpress.com

Знакомая Богомолова рассказала, что как только у Собчак были на руках документы о разводе с Виторганом, она сразу получила предложение руки и сердца от режиссера. Интересно, что сейчас у звезды прекрасные отношения с бывшей женой режиссера, актрисой Дарьей Мороз. Богомолов даже пригласил экс-супругу на свое торжество. Правда, она, скорее всего, свадьбу не посетит из-за сильной занятости.

Рассказала знакомая Богомолова и о нашумевшей истории со сломанным носом у режиссера после зимнего конфликта у одной из московских кофеен с Виторганом. По ее словам, на следующий день ее подружка репетировала с Константином. Никаких синяков и ссадин у режиссера не было, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Собчак и Богомолов сыграют свадьбу 13 сентября. На праздник приглашено порядка трехсот человек. Свадьба пройдет в московском респектабельном кафе «Боско», что в «Петровском пассаже».

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Богомолов к свадьбе с Собчак похудел на 18 килограммов
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