Богомолов к свадьбе с Собчак похудел на 18 килограммов

Режиссер Константин Богомолов к предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак похудел сразу на 18 килограммов. Об этом рассказала его близкая знакомая. При этом она отметила, что у возлюбленного телеведущей буквально светятся глаза. Он находится на седьмом небе от счастья.

Знакомая Богомолова рассказала, что как только у Собчак были на руках документы о разводе с Виторганом, она сразу получила предложение руки и сердца от режиссера. Интересно, что сейчас у звезды прекрасные отношения с бывшей женой режиссера, актрисой Дарьей Мороз. Богомолов даже пригласил экс-супругу на свое торжество. Правда, она, скорее всего, свадьбу не посетит из-за сильной занятости.

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Рассказала знакомая Богомолова и о нашумевшей истории со сломанным носом у режиссера после зимнего конфликта у одной из московских кофеен с Виторганом. По ее словам, на следующий день ее подружка репетировала с Константином. Никаких синяков и ссадин у режиссера не было, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Собчак и Богомолов сыграют свадьбу 13 сентября. На праздник приглашено порядка трехсот человек. Свадьба пройдет в московском респектабельном кафе «Боско», что в «Петровском пассаже».