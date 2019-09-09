Дудь похвалил Марата Сафина, комментировавшего матч с Медведевым

Юрий Дудь написал в Instagram о своих впечатлениях от просмотра матча US Open, в котором встретились Данила Медведев и Ральф Надаль. Российский спортсмен уступил звезде корта, но имя его не сходит с полос спортивных изданий.

Интервьюер же дал высокую оценку тому, как комментировал встречу коллег знаменитый теннисист Марат Сафин.

«Отдельное удовольствие — комментарий Марата Сафина на Первом канале», — написал в своем посте Дудь. Он напомнил, что теннисист и сам некоторое время назад участвовал в этом же турнире и стал его победителем. После этого имя спортсмена стало известно всему миру.

Когда-то @flymonkeyrus сам выигрывал этот US Open, потом много лет считался главной теннисной рок-звездой, а сейчас уселся у микрофона самого официального канала страны и заговорил там живым русским языком

Он отметил, что Марат говорил очень «душевно» и даже привел несколько примеров особенно запоминающихся фраз теннисиста: « Подрезулька», «Давай, подавай косую! Косую-косую давай».

Пост Юрия Дудя прокомментировали и знаменитости. Например, Наталья Османн дала высокую оценку и самой игре, и необычному комментарию. А певица Рита Дакота призналась: «Марааат мужчина моей мечты». Под ее сообщением оставила несколько смайликов сестра Марата Сафина Динара.