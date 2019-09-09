НОВОСТИ

Дудь похвалил Марата Сафина, комментировавшего матч с Медведевым

Блогер написал пост в поддержку теннисиста.

Дудь похвалил Марата Сафина, комментировавшего матч с Медведевым
Марат Сафин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Юрий Дудь написал в Instagram о своих впечатлениях от просмотра матча US Open, в котором встретились Данила Медведев и Ральф Надаль. Российский спортсмен уступил звезде корта, но имя его не сходит с полос спортивных изданий.

Интервьюер же дал высокую оценку тому, как комментировал встречу коллег знаменитый теннисист Марат Сафин. 

«Отдельное удовольствие — комментарий Марата Сафина на Первом канале», — написал в своем посте Дудь. Он напомнил, что теннисист и сам некоторое время назад участвовал в этом же турнире и стал его победителем. После этого имя спортсмена стало известно всему миру.

Когда-то @flymonkeyrus сам выигрывал этот US Open, потом много лет считался главной теннисной рок-звездой, а сейчас уселся у микрофона самого официального канала страны и заговорил там живым русским языком

Он отметил, что Марат говорил очень «душевно» и даже привел несколько примеров особенно запоминающихся фраз теннисиста: « Подрезулька», «Давай, подавай косую! Косую-косую давай».

Пост Юрия Дудя прокомментировали и знаменитости. Например, Наталья Османн дала высокую оценку  и самой игре, и необычному комментарию. А певица Рита Дакота призналась: «Марааат мужчина моей мечты». Под ее сообщением оставила несколько смайликов сестра Марата Сафина Динара.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

большой теннисДанила МедведевДинара СафинаМарат СафинНаталья ОсманнРита ДакотатеннисЮрий Дудь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дудь похвалил Марата Сафина, комментировавшего матч с Медведевым
Интересно?
Поделись с друзьями: