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Юрий Дудь больше не будет брать интервью

Ведущий занялся более серьезными проектами.

Юрий Дудь больше не будет брать интервью
Юрий Дудь. Фото: кадр из видео, youtube.com

YouTube-канал «вДудь» блогера Юрия Дудя на сегодняшний день -один из самых популярных в Сети. Ведущий приглашал к себе самых разных гостей — актеров, политиков, музыкантов, журналистов, кинодеятелей.

Ему не отказывали даже такие важные персоны, как Дмитрий Киселев и Никита Михалков. В настоящий момент у канала более пяти миллионов подписчиков. Но неожиданно Юрий заявил, чтобы фанаты больше не ждали новых выпусков шоу в ближайшее время.

«С большой долей вероятности в июле мы не выйдем. Это не конец сезона, не каникулы — просто нам нужное доснять сразу несколько сложносоставных вещей.
Поэтому пока не ждите», — написал Дудь.

Кроме того, ведущий поделился, что его команда занята написанием качественных английских субтитров для его некоторых выпусков, таких, как «Колыма», «Человек после войны», «Русский Голливуд» и многих других.

Поклонники выразили сожаление и попросили Юрия возвращаться, как можно скорее и радовать их новыми передачами.

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