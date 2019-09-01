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Рита Дакота прервала песню на концерте в Кремле из-за звукорежиссера

На первом куплете певица остановилась и попросила убрать посторонние разговоры из наушника.

Рита Дакота прервала песню на концерте в Кремле из-за звукорежиссера
Рита Дакота пожаловалась на звукорежиссера в Кремле. Фото: globallookpress.com

1 сентября певица Рита Дакота пожаловалась поклонникам на плохой день. Во-первых, артистка ненавидит осень, во-вторых она никак не могла успокоить дочь Мию и еще поругалась со своей матерью, а под вечер у нее произошла неприятность на концерте «Первый звонок» в Кремле.

Девушка рассказала, что впервые в жизни решила ради одной песни не брать своего звукорежиссера и воспользоваться услугами специалиста площадки. Когда она вышла на сцену, в ее наушниках было слышно все, что говорили за сценой, при этом вокал певице не подвели, и она пела «вслепую».

«И в наушниках: «Срочно воды принесите! Так, кто у нас после Дакоты? Балет готовится за сценой!». Я не выдержала и на половине первого куплета остановила и попросила исправить это. Так и сказала: «Простите пожалуйста, но у вас технический сбой. Уберите у меня из ушей то, что происходит за сценой, и сделайте так, чтобы я слышала себя», — рассказала Рита.

Проблема в том, что этот концерт транслировался в прямом эфире, и телевизионщики могли не успеть вырезать ее слова из передачи. Сейчас певица корит себя за то, что прервала выступление, так как это было непрофессионально, но она уверяет, что просто не умеет петь под фанеру, а звук на сборных концертах зачастую оказывается отвратительный.

Как вы думаете, правильно ли поступила Рита или ей следовало закончить песню, не слыша себя?

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Рита Дакота прервала песню на концерте в Кремле из-за звукорежиссера
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