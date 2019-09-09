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Сын Боярского пообщался с роботом, предсказавшим итоги выборов

Алиса подсказала Сергею, что губернатором Санкт-Петербурга станет Александр Беглов.

Сын Боярского пообщался с роботом, предсказавшим итоги выборов
Сергей Боярский/instagram.com/sergeyboyarskiy/

Пока Санкт-Петербург держал пальцы крестиком за своего любимого кандидата на роль будущего губернатора, Сергей Боярский просто спросил об этом робота Алису, виртуального голосового помощника «Яндекса».

Вначале Алиса неправильно поняла вопрос сына народного артиста и назвала имя подавшего в отставку Георгия Полтавченко, который не баллотировался на выборах.

А вот второй раз робот ответила однозначно: «Александр Дмитриевич Беглов».

«Молодец, Алиса. Это уже похоже на прогноз!» — похвалил депутат Госдумы свою помощницу.

По последним данным (на момент публикации), которые опубликовал ТАСС, предсказание робота действительно оправдывается. За Беглова, при подсчете более 90% голосов, проголосовало свыше 65% избирателей.

Напомним, ранее Боярский-младший засветился в Сети фотографией отца без шляпы. Актер много лет хранил тайну, что скрывается под его головным убором, а ответ оказался банальным – лысеющая голова.

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Тэги:

"Алиса"актерАлександр Бегловвыборызвездаитоги голосованияСергей Боярский

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Сын Боярского пообщался с роботом, предсказавшим итоги выборов
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