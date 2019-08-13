Актерская гармония: Боярский поделился кадром с Макеевой и Семенович

Актер Михаил Боярский в Instagram поделился новым кадром со съёмок легендарной ленты «Гардемарины-4». На опубликованной фотографии он находится в обществе своих давних друзей — режиссёра Светланы Дружининой, ее супруга кинооператора Анатолия Мукасея, актера Александра Панкратова-Черного.

На снимке также две относительно молодые звезды, которые задействованы в ленте. Это Анастасия Макеева и Анна Семенович. Как известно, они также снимаются в новых «Гардемаринах».

На опубликованных кадрах можно увидеть Михаила Боярского в стильной шляпе, которые были популярны в прошлых веках. Также на нем надеты очки. На актере шикарный камзол. Актрисы Семенович и Макеева также «при полном параде».

Ранее Светлана Дружинина рассказывала, что «Гардемарины-4» должны быть сняты уже в 2019 году. В продолжении ленты сыграет также актер Дмитрий Харатьян, который много лет назад блестяще исполнил роль Алеши Корсака. Кстати, по словам Дружининой, именно Харатьян из легендарной троицы ее любимый гардемарин.