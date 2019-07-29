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«Батя на даче»: Боярский-младший опубликовал фото отца без шляпы

В непривычном образе в 69-летнем артисте трудно узнать знаменитого Д’Артаньяна.

«Батя на даче»: Боярский-младший опубликовал фото отца без шляпы
Михаил Боярский/instagram.com/boyarskiy_official/?hl=en

Сын Михаила Боярского Сергей опубликовал в сторис в Instagram фото своего знаменитого отца без его фирменной шляпы. «Батя на даче», — по-чеховски коротко подписал снимок наследник знаменитости.
В непривычном образе, без его неизменной шляпы, в 69-летнем артисте практически не узнать всеми любимого Д’Артаньяна. На опубликованном кадре о нем напоминают лишь знаменитые усы.

С другой стороны, не ходить же Михаилу Сергеевичу по даче все время в шляпе, да еще в разгар лета. Это любимое место отдыха артиста, ведь этот дом мечты он возводил целых шесть лет.

Дачный участок Михаил Боярскому и его жене актрисе Ларисе Луппиан выделили на работе в конце 70-х годов. Супруги пригласили архитектора для проекта будущего дома, но ничего толкового он не предложил. Позвали второго, третьего, но и их причудливые чертежи артистам не понравились. В итоге самому Боярскому пришлось руководить стройкой.

Михаил Боярский без шляпы. Фото
Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца без шляпы Фото: https://www.instagram.com/a_boyarskiy

«Хотя дача получилась и не совсем правильной формы, но нам там уютно. Это, наверное, единственное место, где я могу расслабиться, пообщаться с детьми, поиграть с внуками», — рассказал Боярский «КП».

На даче любит собираться все большое семейство Боярского и Луппиан: дочь Елизавета с мужем, актером Максимом Матвеевым и двумя сыновьями, сын Сергей с женой Екатериной и двумя дочками.
«Итог всей жизни – это семья. Для меня и Сергей, и Лиза – главные заслуги, а не роли в кино и песни», — признался Боярский «КП».

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Тэги:

Елизавета БоярскаяЛариса ЛуппианМаксим МатвеевМихаил Боярский

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«Батя на даче»: Боярский-младший опубликовал фото отца без шляпы
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