«Батя на даче»: Боярский-младший опубликовал фото отца без шляпы

Сын Михаила Боярского Сергей опубликовал в сторис в Instagram фото своего знаменитого отца без его фирменной шляпы. «Батя на даче», — по-чеховски коротко подписал снимок наследник знаменитости.

В непривычном образе, без его неизменной шляпы, в 69-летнем артисте практически не узнать всеми любимого Д’Артаньяна. На опубликованном кадре о нем напоминают лишь знаменитые усы.

С другой стороны, не ходить же Михаилу Сергеевичу по даче все время в шляпе, да еще в разгар лета. Это любимое место отдыха артиста, ведь этот дом мечты он возводил целых шесть лет.

Дачный участок Михаил Боярскому и его жене актрисе Ларисе Луппиан выделили на работе в конце 70-х годов. Супруги пригласили архитектора для проекта будущего дома, но ничего толкового он не предложил. Позвали второго, третьего, но и их причудливые чертежи артистам не понравились. В итоге самому Боярскому пришлось руководить стройкой.

«Хотя дача получилась и не совсем правильной формы, но нам там уютно. Это, наверное, единственное место, где я могу расслабиться, пообщаться с детьми, поиграть с внуками», — рассказал Боярский «КП».

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На даче любит собираться все большое семейство Боярского и Луппиан: дочь Елизавета с мужем, актером Максимом Матвеевым и двумя сыновьями, сын Сергей с женой Екатериной и двумя дочками.

«Итог всей жизни – это семья. Для меня и Сергей, и Лиза – главные заслуги, а не роли в кино и песни», — признался Боярский «КП».