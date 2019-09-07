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Фильм «Джокер» признан лучшим на Венецианском кинофестивале

Картина объясняет, как появился основной враг Бэтмена.

Фильм «Джокер» признан лучшим на Венецианском кинофестивале
Кадр из фильма "Джокер"

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля достался художественной ленте «Джокер». Фильм снял 48-летний режиссер-постановщик, актер и сценарист Тодд Филлипс, известный как создатель комедии «Мальчишник в Вегасе».

Премьера американской киноленты прошла в Венеции, по окончании фильма, публика встала и долго аплодировала, сообщает сайт kinopoisk.ru.

По сюжету, улыбка Джокера появилась из-за неправильного воспитания матери, которая заставляла своего сына улыбаться в любой ситуации. Он долго работал комиком и клоуном, тщательно скрывая истинные эмоции. Но рано или поздно они должны были вырваться наружу.

Второе место фестиваля и «Серебряный лев» получила кинолента «Офицер и шпион» от режиссера Романа Полански. Третье – художественный фильм Роя Андерссона «О бесконечности».

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«Джокер»Венецианский кинофестивальВенецианский кинофестиваль 2019Джокер

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Фильм «Джокер» признан лучшим на Венецианском кинофестивале
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