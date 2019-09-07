Фильм «Джокер» признан лучшим на Венецианском кинофестивале

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля достался художественной ленте «Джокер». Фильм снял 48-летний режиссер-постановщик, актер и сценарист Тодд Филлипс, известный как создатель комедии «Мальчишник в Вегасе».

Премьера американской киноленты прошла в Венеции, по окончании фильма, публика встала и долго аплодировала, сообщает сайт kinopoisk.ru.

По сюжету, улыбка Джокера появилась из-за неправильного воспитания матери, которая заставляла своего сына улыбаться в любой ситуации. Он долго работал комиком и клоуном, тщательно скрывая истинные эмоции. Но рано или поздно они должны были вырваться наружу.

Второе место фестиваля и «Серебряный лев» получила кинолента «Офицер и шпион» от режиссера Романа Полански. Третье – художественный фильм Роя Андерссона «О бесконечности».