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Беременная невеста Тимати отказалась от одежды для будущих мам

Анастасия Решетова находится уже на 9-м месяце. Ребенок должен появиться на свет в сентябре.

Беременная невеста Тимати отказалась от одежды для будущих мам
Анастасия Решетова Фото: globallookpress.com

23-летняя модель, возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вскоре впервые станет мамой. Девушка находится на девятом месяце беременности, малыш появится на свет уже через несколько недель.

После того, как пара официально объявила о том, что ждет наследника, модель стала рассказывать в блоге поклонникам о самочувствии и опыте. К примеру, недавно Решетова раскрыла свои параметры. На 9-м месяце беременности при росте в 180 сантиметров невеста рэпера весит 75 килограммов.

Накануне в блоге Анастасия обратилась к еще одной теме, которая интересна всем девушкам в положении. Речь идет об одежде для беременных. Хоть модель и на позднем сроке, она до сих пор не покупала для себя подобных нарядов. Как выразилась сама Решетова: «Хожу в том, что еще налезает на меня».

Беременная Анастасия Решетова. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/stories/volkonskaya.reshetova/

Ранее возлюбленная Тимати заявила, что будет рожать в России. Заграничные клиники она даже не рассматривала. До сих пор звездная пара не рассекретила пол будущего малыша.

Напомним, для Тимати этот ребенок станет вторым. У него есть пятилетняя дочь Алиса. Девочку ему родила экс-возлюбленная Алена Шишкова.

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Тэги:

Алена ШишковаАлиса ЮнусоваАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати

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Беременная невеста Тимати отказалась от одежды для будущих мам
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