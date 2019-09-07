Беременная невеста Тимати отказалась от одежды для будущих мам

Анастасия Решетова находится уже на 9-м месяце. Ребенок должен появиться на свет в сентябре.

23-летняя модель, возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вскоре впервые станет мамой. Девушка находится на девятом месяце беременности, малыш появится на свет уже через несколько недель.

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После того, как пара официально объявила о том, что ждет наследника, модель стала рассказывать в блоге поклонникам о самочувствии и опыте. К примеру, недавно Решетова раскрыла свои параметры. На 9-м месяце беременности при росте в 180 сантиметров невеста рэпера весит 75 килограммов.

Накануне в блоге Анастасия обратилась к еще одной теме, которая интересна всем девушкам в положении. Речь идет об одежде для беременных. Хоть модель и на позднем сроке, она до сих пор не покупала для себя подобных нарядов. Как выразилась сама Решетова: «Хожу в том, что еще налезает на меня».

Ранее возлюбленная Тимати заявила, что будет рожать в России. Заграничные клиники она даже не рассматривала. До сих пор звездная пара не рассекретила пол будущего малыша.

Напомним, для Тимати этот ребенок станет вторым. У него есть пятилетняя дочь Алиса. Девочку ему родила экс-возлюбленная Алена Шишкова.