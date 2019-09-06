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Решетова назвала свой вес на девятом месяце беременности

Избранница Тимати продемонстрировала в соцсети изменения в фигуре перед родами.

Решетова назвала свой вес на девятом месяце беременности
Анастасия Решетова. Фото: globallookpress

Анастасия Решетова впервые станет мамой совсем скоро. Перед родами невеста Тимати успела побывать в Майами и хорошо отдохнуть на Мальдивах, а недавно вернулась в Москву, где должен появиться на свет малыш.

Предположительно, первенец модели родится уже в сентябре. Накануне Анастасия ответила на вопросы поклонников рэпера, рассказав, какой вес она набрала за время беременности.

В блоге Решетовой в Instagram появился снимок, на котором она снимает себя на смартфон перед зеркалом, положив руку на уже внушительный живот. В подписи к фото будущая мама уточнила, что при росте 180 сантиметров она весит сейчас 75 килограммов.

«Начался девятый месяц», – сообщила избранница рэпера.

Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova

Теперь Анастасии придется на время отказаться от путешествий. Ранее она рассказала, что последний перелет совершила на том сроке беременности, после которого врачи уже запрещают летать. Решетова призналась, что уже в этом полете почувствовала себя не слишком хорошо. У нее начались боли в спине и тошнота из-за укачивания.

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Решетова назвала свой вес на девятом месяце беременности
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