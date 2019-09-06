Решетова назвала свой вес на девятом месяце беременности

Анастасия Решетова впервые станет мамой совсем скоро. Перед родами невеста Тимати успела побывать в Майами и хорошо отдохнуть на Мальдивах, а недавно вернулась в Москву, где должен появиться на свет малыш.

больше по теме Беременная Решетова похвасталась фигурой в бикини Невеста Тимати на девятом месяце беременности, но это не мешает ей отдыхать на Мальдивах.

Предположительно, первенец модели родится уже в сентябре. Накануне Анастасия ответила на вопросы поклонников рэпера, рассказав, какой вес она набрала за время беременности.

В блоге Решетовой в Instagram появился снимок, на котором она снимает себя на смартфон перед зеркалом, положив руку на уже внушительный живот. В подписи к фото будущая мама уточнила, что при росте 180 сантиметров она весит сейчас 75 килограммов.

«Начался девятый месяц», – сообщила избранница рэпера.

Теперь Анастасии придется на время отказаться от путешествий. Ранее она рассказала, что последний перелет совершила на том сроке беременности, после которого врачи уже запрещают летать. Решетова призналась, что уже в этом полете почувствовала себя не слишком хорошо. У нее начались боли в спине и тошнота из-за укачивания.