«Вечный пример»: актриса «Гоголь-центра» рассказала о работе с Серебренниковым

Артистка Ян Гэ отметила, что Кирилл Семенович никогда не повышает голос на актеров.

Режиссеру и художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову накануне исполнилось 50 лет. С юбилеем его поздравили многие коллеги.

Теплые слова в адрес режиссера решила сказать и актриса «Гоголь-центра», участница шестого сезона шоу Первого канала «Голос» Ян Гэ. О том, как работает Серебренников на площадке, и за что его любит труппа столичного театра, она рассказала порталу Teleprogramma.pro.

По словам Ян Гэ, именно Кирилл Семенович – «вечный пример» для всех актеров «Гоголь-центра».

«Хочу ему пожелать оставаться таким, каким мы все его знаем. Мы все его любим», — высказалась артистка.

Она отметила, что коллектив особенно ценит в Серебренникове спокойствие. Режиссер никогда не повышает голос на артистов.

«Если он перестает замечать актеров, если он замолчал, — у всех начинается истерика. Это нужно уметь – быть спокойным», — обратила внимание участница шоу «Голос».

Напомним, недавно «Гоголь-центр» отправился впервые на гастроли в Израиль. Труппа представила постановки «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо». Специально для гастролей поэму Николая Некрасова впервые перевели на иврит. Текст использовали во время постановок для субтитров. Что касается действия на сцене, то актеры используют исключительно русский язык.