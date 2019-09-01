Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит

Произведение известного русского классика Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит. Такой текст понадобился столичному театру «Гоголь-центр» для поездки в Израиль. Московская труппа впервые отправилась на гастроли в Тель-Авив, пишет ТАСС, ссылаясь на худрука театра Кирилла Серебренникова.
На одной из главных сцен города российские артисты представят две постановки. Одна, как говорилось выше, — «Кому на Руси жить хорошо», вторая – «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя.
Что касается перевода поэмы Некрасова, то актеры не будут использовать его на сцене. Действие будет происходить исключительно на русском языке. Перевод нужен для субтитров. Гастроли продлятся меньше недели – с 1 по 5 сентября.
Актеры «Гоголь-центра» выступят в театре Cameri. У него есть архитектурная особенность – имеется сразу несколько сцен. Залы вмещают от 150 до 960 человек.
Напомним, в театре «Сатирикон» накануне сменился директор. Эту должность, после одобрения Министерства культуры РФ, занял Владимир Казаченко. В столицу он приехал из Томска, где ранее руководил городским ТЮЗом.