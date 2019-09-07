Почему Кирилла Серебренникова называют «мастером эпатажа»

7 сентября исполняется 50 лет режиссеру, чей авторский стиль невозможно спутать ни с каким другим, - Кириллу Серебренникову.

Он делает немного сумасшедшие фильмы и спектакли, — то, что называется эксклюзив. Он собирает щедрые урожаи кинопремий и призов на зарубежных фестивалях, но отечественные чиновники от кино предпочитают о нем не говорить.

Он ничего не рассказывает о своей личной жизни. Он не ест мяса, потому что ему жаль животных. В свободное время он занимается йогой, а из поездок привозит новую одежду, как настоящий шопоголик.

Карен Шахназаров: «Это расцвет для режиссера – 50 лет, самый лучший возраст»

Одним из тех, кто поддерживал Кирилла Серебренникова в последнее время, стал известный режиссер Карен Шахназаров. Мы спросили Карена Георгиевича, что он думает о коллеге и что хотел бы пожелать ему.

«Кирилл Серебренников — яркий, талантливый человек, — сказал Шахназаров. — К 50 годам он подошел с важным багажом в области кино, театра. Поэтому я с удовольствием поздравляю его. Рад, что его ситуация с арестами, с разными проблемами смягчилась. Правда, я не слежу подробно за этим, но, может, это и не надо… Я думаю, что он сейчас находится в расцвете. Это расцвет для режиссера – 50 лет, самый лучший возраст. Хочу пожелать, чтобы он, имея свой талант и уже нажитый опыт, мастерство, максимально ярко воплотил свои идеи в жизнь».

Ян Гэ: «Он – вечный пример для всех нас»

Актриса «Гоголь-центра», участница 6-го сезона российского «Голоса» Ян Гэ выразила свое глубочайшее уважение к Кириллу Серебренникову:

«Что бы я сказала о Кирилле Серебренникове? Что он – вечный пример для нас всех. Хочу ему пожелать оставаться таким, каким мы все его знаем. Хочу, чтобы он знал: я его люблю, и мы все его любим. Какой он на работе? Они никогда не ругает людей, ни на кого не орет. Если он перестает замечать актеров, если он замолчал, — у всех начинается истерика. Это нужно уметь – быть спокойным. Он один из редких режиссеров, которые так работают, — вообще не ругают…»

Напомним, в 2017 году остромодный режиссер Кирилл Серебренников, известный во всем мире, попал под суд. Его обвинили в мошенничестве в крупных размерах и посадили под домашний арест. Московский театр «Гоголь-центр», художественным руководителем которого является Серебренников, считается сегодня одним из наиболее актуальных театров столицы.

Это событие вызвало большой резонанс – сторонники режиссера, как в России, так и за рубежом, сочли, что на самом деле Серебренникова преследуют по политическим мотивам, а уголовное дело – лишь прикрытие. Об этом открыто высказались многие деятели культуры.

Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Елизавета Боярская, Карен Шахназаров, Сергей Гармаш и многие другие артисты высказались в защиту режиссера.

Премьера спектакля Серебренникова «Нуреев» прошла без его участия, как и премьера «Маленьких трагедий» в Гоголь-центре. Фильм «Лето» он монтировал, находясь под домашним арестом.

В апреле этого года Кирилла Семеновича освободили из-под домашнего ареста, заменив меру пресечения подпиской о невыезде.

Его называют скандальным и эпатажным режиссером, а он искренне недоумевает: почему? По мнению Серебренникова, просто его фильмы и спектакли многих раздражают, потому что они другие, непохожие.

Мы поздравляем Кирилла Семеновича с юбилеем и желаем новых творческих задач и успешных их решений!