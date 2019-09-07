НОВОСТИ

Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит

Певица призвала «своих людей» разучить движения и выигрывать призы.

Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BUZOVA86/

После шумного успеха нового хита Ольги Бузовой «Вот она я», который она представила в Сети накануне, певица, похоже, решила развить успех и укрепить уже достигнутый результат.

В своей свежей публикации ведущая «Дома-2» предложила «своим людям» новую забаву, объявив очередной флешмоб.

«Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня, хочу увидеть вас всех, моих идеальных. Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спецпризы», — заверила фанатов артистка.

Однако, своими двусмысленными движениями певица только смутила своих подписчиков. Многие начали спрашивать, зачем Бузова «руку вечно между ног сует».

Напомним, ранее сообщалось, что после критических высказываний Ксении Бородиной, Ольга подстриглась.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

новый хитОльга БузоваОльга Бузова последние новостиПевицастранный танецфлешмоб

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит
Интересно?
Поделись с друзьями: