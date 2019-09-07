Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит

После шумного успеха нового хита Ольги Бузовой «Вот она я», который она представила в Сети накануне, певица, похоже, решила развить успех и укрепить уже достигнутый результат.

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В своей свежей публикации ведущая «Дома-2» предложила «своим людям» новую забаву, объявив очередной флешмоб.

«Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня, хочу увидеть вас всех, моих идеальных. Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спецпризы», — заверила фанатов артистка.

Однако, своими двусмысленными движениями певица только смутила своих подписчиков. Многие начали спрашивать, зачем Бузова «руку вечно между ног сует».

больше по теме Бузова отказалась оплачивать долг отца перед налоговой Представитель певицы отметил, что Игорь Бузов сам разберется с возникшей проблемой.

Напомним, ранее сообщалось, что после критических высказываний Ксении Бородиной, Ольга подстриглась.