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Бузова выпустила песню про идеальную себя

Новым треком «Вот она я» звезда поделилась с поклонниками в соцсети.

Бузова выпустила песню про идеальную себя
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова порадовала поклонников новым хитом. Певица и телеведущая выпустила новую композицию «Вот она я», а трек выложила на своей страничке в Instagram.

В новой песне артистка без лишней скромности называет себя «идеальной». Ольга отметила, что с нетерпением ждала выхода песни и попросила фанатов поделиться своими впечатлениями о ней.

«Всем моим идеальным девочкам посвящается. Вы знаете, кому уже скажете это? «Ты искал идеальную? Вот она я», – заявила Бузова.

Мнения поклонников о творении исполнительницы разделились, а в комментариях начались бурная дискуссия о том, насколько качественной получилась композиция. Конечно, у песни сразу же нашлись почитатели, заявившие, что Бузова создала хит. Другие же отметили, что трек им совсем не понравился.

«Песня супер», «Молодец, Оля! Что ни песня, то хит!», «Шедевр,бомба – ну вы подхалимы и подлизы, смешно читать эти комментарии, как в том анекдоте, что вижу, то и пою. Вернее сказать, коряво говорю», «Такое ощущение, что хвалят ее друзья и родственники», «Мы еще от «Лайкера» не отошли! А тут новый хит», – высказались подписчики блога.

Фото: Instagram@buzova86
Фото: Instagram@buzova86

К слову, клип «Лайкер» певица презентовала широкой публике совсем недавно. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, всего за 12 часов с момента публикации ролика на YouTube он собрал первый миллион просмотров.

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Instagramновый хитОльга БузоваОльга Бузова последние новостиПевица

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Бузова выпустила песню про идеальную себя
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