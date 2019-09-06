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Снигирь приехала в Венецию с Джудом Ло, а Кравченко — со Скарсгардом

Российские актеры стали частью интересных кинопроектов на Западе.

Снигирь приехала в Венецию с Джудом Ло, а Кравченко — со Скарсгардом
Алексей Кравченко и Стеллан Скарсгард. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 76-ом Венецианском кинофестивале, который проходит в эти дни в Италии, 5 сентября были замечены и наши, российские звезды. По красной ковровой дорожке прошлись Алексей Кравченко, а также Юлия Снигирь, причем в разных компаниях и с разными проектами.

49-летний Кравченко, образ которого у многих российских киноманов ассоциируется с боевиками, с кино про десантников, попал на фестиваль благодаря фильму «Раскрашенная птица». Снимали его совместными усилиями Чехия, Словакия и Украина, режиссером стал чех Вацлав Маргул, а в основу сценария лёг роман Ежи Косинского.

Роли в «Раскрашенной птице» также исполнили Петр Котлар, знакомый нам по нашумевшему мини-сериалу «Чернобыль» Стеллан Скарсгард, Удо Кир, Харви Кейтель, Джулиан Сэндз.

Снигирь же стала частью еще более известного проекта — сериала «Новый Папа». По красной ковровой дорожке она прошлась в компании таких звезд кинематографа как Томас Арана, Хавьер Камара, Паоло Соррентино, Джон Малкович, Маурицио Ломбарди, Сильвио Орландо, Маурицио Гини, Людивин Саньер, Сесиль де Франсе и, конечно же, исполнитель главной роли Джуд Ло.

Юлия Снигирь и Джуд Ло
Юлия Снигирь и ее коллеги по фильму «Новый Папа» в Венеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алексей КравченкоДжуд ЛоуСтеллан СкарсгардЮлия Снигирь

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Снигирь приехала в Венецию с Джудом Ло, а Кравченко — со Скарсгардом
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