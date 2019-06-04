Сериалы Политический триллер: что западные критики написали о сериале «Чернобыль»
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Политический триллер: что западные критики написали о сериале «Чернобыль»

Мария Горская

Суровые детали жизни советских граждан мы можем разглядеть в современном обществе, причем не только российском

Мини-сериал «Чернобыль» от НВО стал, пожалуй, первой западной лентой, в которой жизнь советских граждан постарались понять и показать максимально точно, без пресловутых медведей, матрёшек и суровых качков в шинелях и с красной звездой на шапке.

Сейчас это творение режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина обсуждают и у нас, и на Западе, и если многие наши зрители, привыкшие к тому, что американцы ничего путного про нас до сих пор не сняли, старательно ищут в каждом из эпизодов ошибки, то зарубежный зритель просто с большим интересом следит за историей, о которой раньше если и слышал, то лишь в общих чертах.

Teleprogramma.pro решила узнать, какое впечатление сериал произвел на представителей иностранных СМИ.

Усы и трудные имена

Адриан Хенниган из израильской Haaretz отметил, что «Чернобыль» сильно отличается от других фильмов-катастроф, и что о нем трудно говорить. Да и смотреть поначалу было непросто, признается журналист.

«Я и впрямь был вынужден пересмотреть первый эпизод сериала дважды, чтобы научиться отличать Василиев от Анатолиев и Викторов от Николаев. И запомнить, кто из усатых советских трудяг принимал йод-131, а кто выступал перед руководством ЦК, пытаясь убедить их, что ядра ядерного реактора больше нет.

Это потребовало дополнительного времени, но затем сериал стал исследованием советской жизни в конце коммунистической эпохи и детальным изучением ситуации, когда «народ» рассматривается нечто как более важное, чем отдельные представители общественности».

Сериал Чернобыль (2019): фото: кадры из фильма
Жизнь советских граждан в сериале показали максимально правдиво. Фото: НВО

Обозреватели британской The Guardian, посмотревшие фильм, восприняли его по-разному. Люси Мэнган написала свой отзыв сразу после просмотра первой серии. Она отметила, что начало фильма оставляет массу вопросов, и один из наиболее важных – это почему создатели «Чернобыля» выставили жителей Припяти в таком странном свете – будто они не понимали очевидных вещей.

Этот факт, кстати, показался странным и многим нашим соотечественникам, кто в 1986 году был достаточно взрослым и помнит, как всё происходило, помнит, что взрыв на АЭС прогремел в 01:23 ночи и люди в тот момент спали. И, даже проснувшись, вряд ли кто-то додумался пойти на улицу и с самым счастливым видом любоваться столбом света и дыма над станцией, будто северным сиянием.

«…Мирные жители Припяти отмечают отдаленное сияние на горизонте и через несколько секунд готовятся к взрывной волне. Если первые несколько минут драмы рождают в твоей голове больше вопросов к повествованию, чем ответов, то это тревожный знак.

Не боялись ли жители того, что может означать такое зрелище? Почему они не бегают, пытаясь скрыться, как делали бы мы? Я уверена, что это как-то связано с успокаивающей пропагандой коммунистической эпохи и натренированным, нелюбопытствующим умом. Но авторам следовало пояснить эти вещи, если они хотят, чтобы зрители сразу оказались вовлечены, а не сразу сбиты с толку их историей.

Этот конкретный пример становится более актуальным в более поздней сцене, когда мы видим, как горожане удивленно смотрят на пламя вдалеке и ионизированный синий воздух над ним, в то время как их дети играют в радиоактивном пепле, падающем к их ногам», — отмечает Мэнган.

Сериал Чернобыль (2019): фото: кадры из фильма
Людмила Игнатенко, которую сыграла Джесси Бакли, была реальным человеком. Фото: НВО

Фильм, объединивший в себе множество жанров

Кинообозреватель Адам Старки из британской Мetro отметил в своей рецензии, что создатели фильма уделили много внимания деталям и смогли раскрыть личность каждого из главных героев.

«В другом месте шахтеры пытаются предотвратить разрушение реактора и заражение системы водоснабжения. Валерий, однако, изо всех сил пытается не озвучивать правду о том, как это повлияет на шахтеров, и какая судьба их ожидает. Если учесть неизбежную гибель сотен людей, о которых беспрестанно думает Валерий, а также его паранойю из-за шпионов КГБ, следящих за каждым его шагом, то решение покончить с жизнью выглядит намного более понятным».

Журналист Ребекка Николсон из всё той же The Guardian высказала свое мнение о «Чернобыле» после просмотра трех серий. И назвала его «захватывающим сериалом, бросающим нас прямиком в пекло ядерной катастрофы».

«Чернобыль — это фильм-катастрофа, шпионский фильм, фильм ужасов, политический триллер и просто драма, и каждый из этих жанров мастерски отработан. Террор неуклонен и очевиден, и его изображения сожженных тел, разрушающихся в гнилостный распад, невозможно забыть. Тем не менее, он никогда не чувствует себя шокирующим ради этого, только настолько преследующим и ужасным, насколько того требует его предмет».

Легасов и Щербина - Чернобыль (2019)
Валерий Легасов и Борис Щербина отстаивали правду после трагедии на Чернобыльской АЭС. Фото: НВО

Автор также похвалила создателей фильма за то, что они позаботились о ненавязчивой расшифровке научного жаргона, которого в фильме о ядерной катастрофе просто не могло не быть.

«В тот момент, когда ты чувствуешь, что тебе пригодился бы учебник по основам ядерной физики, Борис Щербина — великолепный Стеллан Скарсгард — просит Легасова объяснить, как работает ядерный реактор».

По ее мнению, проблемы советского общества, показанные в сериале, знакомы и современным людям.

«Я предпочитаю свое мнение вашему», — заявляет чиновник по фамилии Гаранин, не желая признавать факты. Между тем, запутывание истины безудержно и катастрофично. Возможно, мы не живем под наблюдением КГБ, но угроза постоянной слежки нам знакома. Отказ от научных знаний, мнений экспертов, имеет ужасные последствия. И современная аудитория, несомненно, может научиться кое-чему у «Чернобыля».

Напомним, что 4 июня пятый и заключительный эпизод мини-сериала выйдет и в России. Посмотреть его можно на сайте Amediateka Home of HBO. Если вы не являетесь постоянным подписчиком этого сервиса, то можете использовать промокод, который даст вам неделю пробной подписки.

Взрыв на Чернобыльской АЭС привел к заражению огромной территории
Чернобыльская трагедия — это история больших ошибок и великого героизма. Фото: НВО

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«Чернобыль»Сериал "Чернобыль"Стеллан Скарсгард
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Политический триллер: что западные критики написали о сериале «Чернобыль»
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