Политический триллер: что западные критики написали о сериале «Чернобыль»

Суровые детали жизни советских граждан мы можем разглядеть в современном обществе, причем не только российском

Мини-сериал «Чернобыль» от НВО стал, пожалуй, первой западной лентой, в которой жизнь советских граждан постарались понять и показать максимально точно, без пресловутых медведей, матрёшек и суровых качков в шинелях и с красной звездой на шапке.

Сейчас это творение режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина обсуждают и у нас, и на Западе, и если многие наши зрители, привыкшие к тому, что американцы ничего путного про нас до сих пор не сняли, старательно ищут в каждом из эпизодов ошибки, то зарубежный зритель просто с большим интересом следит за историей, о которой раньше если и слышал, то лишь в общих чертах.

Teleprogramma.pro решила узнать, какое впечатление сериал произвел на представителей иностранных СМИ.

Усы и трудные имена

Адриан Хенниган из израильской Haaretz отметил, что «Чернобыль» сильно отличается от других фильмов-катастроф, и что о нем трудно говорить. Да и смотреть поначалу было непросто, признается журналист.

«Я и впрямь был вынужден пересмотреть первый эпизод сериала дважды, чтобы научиться отличать Василиев от Анатолиев и Викторов от Николаев. И запомнить, кто из усатых советских трудяг принимал йод-131, а кто выступал перед руководством ЦК, пытаясь убедить их, что ядра ядерного реактора больше нет. Это потребовало дополнительного времени, но затем сериал стал исследованием советской жизни в конце коммунистической эпохи и детальным изучением ситуации, когда «народ» рассматривается нечто как более важное, чем отдельные представители общественности».

Обозреватели британской The Guardian, посмотревшие фильм, восприняли его по-разному. Люси Мэнган написала свой отзыв сразу после просмотра первой серии. Она отметила, что начало фильма оставляет массу вопросов, и один из наиболее важных – это почему создатели «Чернобыля» выставили жителей Припяти в таком странном свете – будто они не понимали очевидных вещей.

Этот факт, кстати, показался странным и многим нашим соотечественникам, кто в 1986 году был достаточно взрослым и помнит, как всё происходило, помнит, что взрыв на АЭС прогремел в 01:23 ночи и люди в тот момент спали. И, даже проснувшись, вряд ли кто-то додумался пойти на улицу и с самым счастливым видом любоваться столбом света и дыма над станцией, будто северным сиянием.

«…Мирные жители Припяти отмечают отдаленное сияние на горизонте и через несколько секунд готовятся к взрывной волне. Если первые несколько минут драмы рождают в твоей голове больше вопросов к повествованию, чем ответов, то это тревожный знак. Не боялись ли жители того, что может означать такое зрелище? Почему они не бегают, пытаясь скрыться, как делали бы мы? Я уверена, что это как-то связано с успокаивающей пропагандой коммунистической эпохи и натренированным, нелюбопытствующим умом. Но авторам следовало пояснить эти вещи, если они хотят, чтобы зрители сразу оказались вовлечены, а не сразу сбиты с толку их историей. Этот конкретный пример становится более актуальным в более поздней сцене, когда мы видим, как горожане удивленно смотрят на пламя вдалеке и ионизированный синий воздух над ним, в то время как их дети играют в радиоактивном пепле, падающем к их ногам», — отмечает Мэнган.

Фильм, объединивший в себе множество жанров

Кинообозреватель Адам Старки из британской Мetro отметил в своей рецензии, что создатели фильма уделили много внимания деталям и смогли раскрыть личность каждого из главных героев.

«В другом месте шахтеры пытаются предотвратить разрушение реактора и заражение системы водоснабжения. Валерий, однако, изо всех сил пытается не озвучивать правду о том, как это повлияет на шахтеров, и какая судьба их ожидает. Если учесть неизбежную гибель сотен людей, о которых беспрестанно думает Валерий, а также его паранойю из-за шпионов КГБ, следящих за каждым его шагом, то решение покончить с жизнью выглядит намного более понятным».

Журналист Ребекка Николсон из всё той же The Guardian высказала свое мнение о «Чернобыле» после просмотра трех серий. И назвала его «захватывающим сериалом, бросающим нас прямиком в пекло ядерной катастрофы».

«Чернобыль — это фильм-катастрофа, шпионский фильм, фильм ужасов, политический триллер и просто драма, и каждый из этих жанров мастерски отработан. Террор неуклонен и очевиден, и его изображения сожженных тел, разрушающихся в гнилостный распад, невозможно забыть. Тем не менее, он никогда не чувствует себя шокирующим ради этого, только настолько преследующим и ужасным, насколько того требует его предмет».

Автор также похвалила создателей фильма за то, что они позаботились о ненавязчивой расшифровке научного жаргона, которого в фильме о ядерной катастрофе просто не могло не быть.

«В тот момент, когда ты чувствуешь, что тебе пригодился бы учебник по основам ядерной физики, Борис Щербина — великолепный Стеллан Скарсгард — просит Легасова объяснить, как работает ядерный реактор».

По ее мнению, проблемы советского общества, показанные в сериале, знакомы и современным людям.

«Я предпочитаю свое мнение вашему», — заявляет чиновник по фамилии Гаранин, не желая признавать факты. Между тем, запутывание истины безудержно и катастрофично. Возможно, мы не живем под наблюдением КГБ, но угроза постоянной слежки нам знакома. Отказ от научных знаний, мнений экспертов, имеет ужасные последствия. И современная аудитория, несомненно, может научиться кое-чему у «Чернобыля».

Напомним, что 4 июня пятый и заключительный эпизод мини-сериала выйдет и в России. Посмотреть его можно на сайте Amediateka Home of HBO. Если вы не являетесь постоянным подписчиком этого сервиса, то можете использовать промокод, который даст вам неделю пробной подписки.