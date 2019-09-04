Застрявшие на острове Джиган и Самойлова отметили день рождения дочери

Средняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой отметила пятилетие. День рождения маленькой Лее пришлось вместе с родителями и сестрами провести на флоридском острове, который оказался во власти сильного урагана.

Из-за разбушевавшейся стихии транспортное сообщение с островом было приостановлено, на что супруга рэпера пожаловалась подписчикам в Instagram. Но застрявшее на отдыхе семейство все равно сумело устроить имениннице настоящий праздник с подарками.

Накануне Самойлова опубликовала в соцсети снимок с дочкой и мужем. На фото пара с ребенком запечатлена на пляже. Лея, одетая в легкое белое платьице, держит в руках маленькую змею, а на ее голове красуется блестящее украшение в виде короны.

«Лея Бурерожденная отмечает свой день рождения в ураган. Очень символично», – подписала многодетная мама праздничный кадр.

Самойлова трогательно обратилась к наследнице, вспомнив, как та была совсем маленькой. По словам модели, справиться с непростым характером Леи ей было нелегко, но, тем не менее, девочка стала для нее самым «необыкновенным подарком» судьбы.

«Ты истязаешь наши нервы уже пять лет. Самые веселые, интересные и сложные пять лет нашей жизни. Мы тебя очень любим, нет, обожаем», – пишет Оксана.

Поклонники в комментариях с готовностью присоединились к поздравлениям, а многие из них признались, что им не терпится посмотреть на подарки, которые звездная пара приготовила для малышки.

Напомним, старшей дочери Джигана Ариэле в конце июля исполнилось восемь лет. Среди подарков – множества игрушек и косметики – выделялся презент от отца. Певец преподнес девочке увесистую пачку денег.