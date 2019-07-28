Джиган обрадовал дочь пачкой денег в день рождения

Старшая дочь рэпера Джигана Ариела 27 июля отметила день рождения. Девочке исполнилось 8 лет. В честь этого события исполнитель организовал для дочки грандиозное торжество, пригласив на праздник друзей девочки.

Мать девочки 31-летняя Оксана Самойлова сняла на видео распаковку подарков и опубликовала в Instagram. Среди презентов – многочисленных игрушек и косметики – поклонники заметили необычный подарок. 33-летний рэпер преподнес Ариеле пачку купюр, вызвав недоумение фолловеров.

«Майя ходит и страдает, тоже хочет денег», – подписала фото Самойлова.

По мнению подписчиков, у дочери рэпера и так есть все, что она пожелает – материальных трудностей у семьи нет. Наоборот, рэпер ведет роскошный образ жизни и часто отдыхает на фешенебельных курортах.

Девочку подарок удивил и обрадовал так, что она не смогла скрыть своих чувств.

Темой дня рождения стали боги Олимпа, поэтому гости и именинница были одеты в соответствующие теме праздника наряды греческих богинь.

У Джигана и Оксаны Самойловой есть еще две дочери – 4-летняя Лея и 2-летняя Майя. Рэпер признавался, что любит девочек, но ждет, когда супруга родит ему сына.

больше по теме Жена Джигана признала, что старшая дочь становится ее копией Звездная мама обратила на это внимание после слов поклонников.

Время от времени в Сети появляются слухи о том, что у пары не все гладко в отношениях, но музыкант опровергает все домыслы, утверждая, что семья является его главным достижением и он счастлив в браке с Оксаной Самойловой.