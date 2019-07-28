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Джиган обрадовал дочь пачкой денег в день рождения

Рэпер подарил на 8-летие девочки настоящие купюры.

Джиган обрадовал дочь пачкой денег в день рождения
Темой дня рождения стали боги Олимпа. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Старшая дочь рэпера Джигана Ариела 27 июля отметила день рождения. Девочке исполнилось 8 лет. В честь этого события исполнитель организовал для дочки грандиозное торжество, пригласив на праздник друзей девочки.

Мать девочки 31-летняя Оксана Самойлова сняла на видео распаковку подарков и опубликовала в Instagram. Среди презентов – многочисленных игрушек и косметики – поклонники заметили необычный подарок. 33-летний рэпер преподнес Ариеле пачку купюр, вызвав недоумение фолловеров.

«Майя ходит и страдает, тоже хочет денег», – подписала фото Самойлова.

По мнению подписчиков, у дочери рэпера и так есть все, что она пожелает – материальных трудностей у семьи нет. Наоборот, рэпер ведет роскошный образ жизни и часто отдыхает на фешенебельных курортах.

Дочь Джигана распаковывает подарки. Фото
Джиган подарил на 8-летие Ариелы купюры. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Девочку подарок удивил и обрадовал так, что она не смогла скрыть своих чувств.

Темой дня рождения стали боги Олимпа, поэтому гости и именинница были одеты в соответствующие теме праздника наряды греческих богинь.

У Джигана и Оксаны Самойловой есть еще две дочери – 4-летняя Лея и 2-летняя Майя. Рэпер признавался, что любит девочек, но ждет, когда супруга родит ему сына.

Время от времени в Сети появляются слухи о том, что у пары не все гладко в отношениях, но музыкант опровергает все домыслы, утверждая, что семья является его главным достижением и он счастлив в браке с Оксаной Самойловой.

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Джиган обрадовал дочь пачкой денег в день рождения
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