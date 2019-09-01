Рэпер Джиган с женой и детьми застрял на острове из-за урагана

Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и тремя дочерьми попал в неприятную ситуацию. Исполнитель вместе с семьей застрял на флоридском острове, куда накануне отправился отдохнуть.

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Певец не может уехать домой из-за урагана «Дориан», который разбушевался побережье Флориды. Накануне американские синоптики присвоили урагану пятую, максимальную категорию, вскоре он может обрушиться на Багамские острова. Как сообщил в Instagram сам Джиган, движение в районе острова перекрыто.

«Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит», – сообщил артист, отметив, что попробует передвигаться по воде на скутере.

Ранее бедственное положение семейства, совсем не рассчитывавшего на такой поворот событий, рассказала сама Самойлова. По словам многодетной мамы, у одной из ее дочек вскоре будет день рождения, но из-за бушующей стихии отметить праздник, скорее всего, не получится. Девочке не успели купить подарки, а в магазинах на острове не продается даже вода.

«Кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах», – призналась модель. Девушка понадеялась, что муж найдет способ вызволить семейство.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, 3 сентября пять лет исполнится наследнице звездного семейства Лее. Ее младшей сестре Майе пока только два годика, а вот старшая дочь Джигана, восьмилетняя Ариэла, теперь не сможет попасть в школу к началу учебного года.