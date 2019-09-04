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Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук

Супруга Алексея Чумакова призналась, что готова к перелетам и концертам.

Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Странно, конечно, было бы предполагать, что популярная певица Юлия Ковальчук уделяет мало времени своей физической форме и уходу за собой вообще. И поклонники и коллеги артистки постоянно говорят и пишут комплименты по поводу внешности Юлии. И это все несмотря на то, что звезда как-то призналась, что любит поесть красиво и вкусно.

Но все это не сказывается на стройности Ковальчук, в чем еще раз смогли убедиться подписчики артистки в Instagram. В своей очередной публикации Юлия поделилась снимком в купальнике. На фотографии певица идет по морскому побережью.

«К бешеным перелетам и концертам — готова», — констатирует отдохнувшая за лето звезда.

На красивый снимок бурно отреагировали не только поклонники певицы, но и в очередной раз звезды. Так, певица Валерия в комментарии написала, что форма Юлии просто класс.

Напомним, ранее Ковальчук показала своим фанатам, с чем сегодня модно сочетать рваные джинсы.

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ВалерияотдыхПевицастройная фигураФото в купальникеЮлия Ковальчук

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Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук
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