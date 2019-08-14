ЗВЕЗДЫ

Юлия Ковальчук призналась, что любит вкусно и красиво поесть

По счастью, эта страсть певицы не отражается на ее фигуре.

Юлия Ковальчук призналась, что любит вкусно и красиво поесть
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Юлия Ковальчук, как и все звезды, любит показать своим подписчикам в социальной сети Instagram новые модные образы, изысканные или очень оригинальные наряды, подчеркивающие стройную фигуру звезды.

Между тем, как недавно рассказала в Сети певица, она большая любительница поесть. Причем не только вкусно, полезно, но и красиво. Артистка предположила даже, что она в некотором смысле гурман.

«Когда была беременна и у меня было достаточно времени, так я даже на завтрак шедевры сооружала, просто чтобы красиво сесть и поесть! Так что, добро пожаловать в общество эстетов-поестьлюбителей», — пишет в комментарии к своему снимку Юлия, на котором Ковальчук как всегда стройна. На ней черные топ и шорты.

Напомним, несколько дней назад певица была вынуждена ответить на критику хейтеров, которым очень не понравилась ее блуза с рукавами до колен.

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Юлия Ковальчук призналась, что любит вкусно и красиво поесть
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