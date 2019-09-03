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«Мечты сбываются»: Тарасов прокомментировал вторую беременность Костенко

Футболист не видит смысла больше молчать и скрывать интересное положение супруги.

«Мечты сбываются»: Тарасов прокомментировал вторую беременность Костенко
Тарасов высказался после новостей о беременности Костенко/globallookpress.com

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram прокомментировал вторую беременность своей супруги, модели Анастасии Костенко. Спортсмен разместил несколько снимков. На одном из них у него на плечах совместная дочь от Костенко Милана. Сам футболист целует свою супругу в округлившийся животик. На второй фотографии игрок нежно обнимает модель.

«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — заявил популярный футболист.

Отметим, что у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака. Девочке в этом году исполнилось десять лет. Во втором браке от телеведущей и певицы Ольги Бузовой у футболиста детей не было. Добавим, что первая жена игрока обвиняет спортсмена в том, что он не платит алименты на ребенка. Тарасов задолжал серьезную сумму и лишь недавно стал «платить по счетам».

Ранее Анастасия Костенко в беседах с журналистами отмечала, что мечтает о большой семье и о нескольких детях. Кстати, дочери Костенко от брака с Тарасовым Милане не так давно исполнился всего годик. Пол второго ребенка пара пока держит в тайне даже от себя, заметила Анастасия в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга Бузова

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«Мечты сбываются»: Тарасов прокомментировал вторую беременность Костенко
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